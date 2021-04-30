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«Альфастрахование» запустила сервис онлайн-оплаты полисов через СБП

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«Альфастрахование» запустила сервис онлайн-оплаты полисов через систему быстрых платежей (СБП). Теперь оплатить страховую защиту можно в несколько кликов.

Оплата через СБП интегрирована в десктопную и мобильную версии сайта, а также доступна в мобильном приложении. На этапе оплаты полиса необходимо выбрать оплату картой, а затем быструю оплату с помощью СБП. На экране появится специальный QR-код. Сканируя его смартфоном с экрана компьютера, пользователь попадает в приложение своего банка и просто подтверждает оплату. Если код сгенерирован на экране телефона, для перехода в банк достаточно кликнуть на код.

«Прием оплаты через систему быстрых платежей удобен и клиентам, и компании. Деньги поступают на счет «Альфастрахование» моментально, сразу после подтверждения оплаты клиентом. При этом клиенту не нужно вводить реквизиты банковской карты, что значительно ускоряет процесс покупки полиса и делает его еще более комфортным для клиента», – сказал Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «Альфастрахование».



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