Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT

Международная ИТ-компания Parallels приобрела 50 годовых лицензий на TMS-систему Test IT от резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Решение помогает оптимизировать процесс тестирования ПО, обеспечивает быстрый доступ к анализу данных и способствует более качественному взаимодействию между командами.

Система управления тестированием (TMS-система) Test IT помогает сократить время на поддержку тестовой модели на 30–40%, снизить временные и финансовые издержки на цикл разработки и тестирования на 10–15%, контролировать качество работы удаленных сотрудников.

Владимир Зеленин, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Тестирование и обеспечение качества – важнейшая часть процесса разработки программного обеспечения. Требования пользователей выросли, они сейчас не ждут MVP. От программных продуктов требуется удобный продуманный интерфейс, безотказная работа и поддержка множества платформ. Достичь этих результатов без эффективного управления процессами тестирования невозможно, и такие решения, как Test IT, помогают этого добиться. Мы гордимся, что решения резидентов “Сколково” внедряются для работы в компаниях мирового уровня, помогая создавать востребованные программные продукты».

Основным критерием выбора решения Test IT стало совмещение ручного и автоматизированного тестирования в одном интерфейсе, а также скорость отклика технической поддержки.

Николай Гроцкий, руководитель отдела тестирования компании Parallels, отметил: «Готовность команды разработчика идти на диалог, отзывчивость технической поддержки и гибкость относительно включения тех или иных необходимых нам параметров в последующую реализацию цифрового продукта – все это стало решающим при выборе системы управления тестированием. Мы довольны, что выбрали Test IT в качестве нашей системы управления тестированием и ожидаем дальнейшего плодотворного сотрудничества».

Артем Кострюков, директор по развитию Test IT: «Команда Test IT была основана опытными разработчиками и инженерами по обеспечению качества ПО, поэтому с каждым обновлением мы стараемся сделать работу наших коллег по цеху еще приятнее, удобнее и эффективнее. Российская система управления тестированием превосходит многие зарубежные аналоги по функциональности и рентабельности внедрения. При этом Test IT включена в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи РФ, что делает ее более привлекательной с точки зрения импортозамещения инфраструктуры разработки и обеспечения качества».