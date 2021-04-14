Спецпроекты

Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Международная ИТ-компания Parallels приобрела 50 годовых лицензий на TMS-систему Test IT от резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Решение помогает оптимизировать процесс тестирования ПО, обеспечивает быстрый доступ к анализу данных и способствует более качественному взаимодействию между командами.

Система управления тестированием (TMS-система) Test IT помогает сократить время на поддержку тестовой модели на 30–40%, снизить временные и финансовые издержки на цикл разработки и тестирования на 10–15%, контролировать качество работы удаленных сотрудников.

Владимир Зеленин, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Тестирование и обеспечение качества – важнейшая часть процесса разработки программного обеспечения. Требования пользователей выросли, они сейчас не ждут MVP. От программных продуктов требуется удобный продуманный интерфейс, безотказная работа и поддержка множества платформ. Достичь этих результатов без эффективного управления процессами тестирования невозможно, и такие решения, как Test IT, помогают этого добиться. Мы гордимся, что решения резидентов “Сколково” внедряются для работы в компаниях мирового уровня, помогая создавать востребованные программные продукты».

Основным критерием выбора решения Test IT стало совмещение ручного и автоматизированного тестирования в одном интерфейсе, а также скорость отклика технической поддержки.

Николай Гроцкий, руководитель отдела тестирования компании Parallels, отметил: «Готовность команды разработчика идти на диалог, отзывчивость технической поддержки и гибкость относительно включения тех или иных необходимых нам параметров в последующую реализацию цифрового продукта – все это стало решающим при выборе системы управления тестированием. Мы довольны, что выбрали Test IT в качестве нашей системы управления тестированием и ожидаем дальнейшего плодотворного сотрудничества».

Артем Кострюков, директор по развитию Test IT: «Команда Test IT была основана опытными разработчиками и инженерами по обеспечению качества ПО, поэтому с каждым обновлением мы стараемся сделать работу наших коллег по цеху еще приятнее, удобнее и эффективнее. Российская система управления тестированием превосходит многие зарубежные аналоги по функциональности и рентабельности внедрения. При этом Test IT включена в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи РФ, что делает ее более привлекательной с точки зрения импортозамещения инфраструктуры разработки и обеспечения качества».

Другие материалы рубрики

Власти потратят 7,5 миллиардов на единое цифровое окно связи с гражданами

Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать?

Госсектору усложнят закупку иностранного ПО. Все госзакупки будут согласовывать чиновники Минцифры

Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании

ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Что делать, если смартфон взломали?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных