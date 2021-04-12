Решение многофакторной аутентификации Cisco Secure Access by Duo доступно в России

Cisco объявляет о доступности для заказа в России решения Cisco Secure Access by Duo. Им уже пользуются более 25 тыс. компаний по всему миру, оно дает пользователям возможность защитить свои пароли и регистрироваться в облачных приложениях с помощью ключей безопасности и биометрических средств, встроенных в современные ноутбуки и смартфоны.

Многофакторная аутентификация Duo входит в состав платформы обеспечения модели нулевого доверия Cisco, которая обеспечивает безопасный доступ любого пользователя с любого устройства к любому ИТ-приложению в любой среде. Решение не зависит от инфраструктуры и открывает путь к беспарольному будущему. Оно обеспечивает бесшовную защиту любой комбинации облачных и локальных приложений предприятия, не требуя наличия множества продуктов для аутентификации и не оставляя критичных брешей в защите.

«Многофакторная и беспарольная аутентификация – один из ключевых трендов на рынке ИТ. Мы в Cisco убеждены, что он может в перспективе оказать значимое, глобальное воздействие на деятельность предприятий, повысить безопасность и эффективность сотрудников – особенно в условиях удаленной работы. Именно поэтому мы очень рады, что заказчики в России наконец могут воспользоваться нашим передовым решением Duo, чтобы ускорить процессы цифровой трансформации и адаптировать свои бизнесы к «новой нормальности», - прокомментировал Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ.

Мощный механизм многофакторной аутентификации Duo позволяет проверять личности пользователей, подключающихся к сети. Функции настройки политик и средства управления Duo в сочетании с подробной аналитикой об устройствах дают возможность ограничить доступ при недостаточном уровне надежности оконечного устройства или пользователя. Таким образом, Duo помогает снизить риски кражи учетных данных, подключения ненадежных устройств, а также нежелательного доступа к ПО и данным. Проверка не только пользователей, но и устройств создает хорошую основу для внедрения модели защиты по принципу нулевого доверия.

Теперь заказчикам Cisco в России доступны следующие предложения. Duo MFA: Защищенный доступ для пользователей с использованием механизма многофакторной аутентификации. Duo Access: Мониторинг устройств пользователей. Можно контролировать все мобильные устройства, ноутбуки и настольные системы, включая ПК, независимо от платформы (Windows, Mac, iOS, Android или Chrome).