Спецпроекты

Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Аладдин Р.Д.» и «Код Безопасности» завершили тестирование на совместимость новых версий своих продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством доверенной загрузки ПАК «Соболь» (релиз 4.3) от «Кода Безопасности».

Совместимость с СЗИ Secret Net Studio подтверждена для USB-токенов и смарт-карт JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta PKI/BIO, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ, JaCarta-2 PKI/BIO/ГОСТ и USB-токенов JaCarta LT, JaCarta WebPass, JaCarta-2 SE, JaCarta U2F, JaCarta SF/ГОСТ.

Отметим, что для их корректного функционирования необходимо программное обеспечение Единый Клиент JaCarta версия 2.13 или выше.

Совместимость с СДЗ ПАК «Соболь» версии 4 (релиз 4.3) подтверждена с USB-токенами и смарт-картами JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ и USB-токеном JaCarta SF/ГОСТ.

Согласно подписанному сертификату, для корректного функционирования в качестве дополнительного оборудования использовались доверенный отечественный смарт-карт ридер JCR721, созданный «Алладин Р.Д.», и смарт-карт ридер ASEDrive IIIe USB.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.



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