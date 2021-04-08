Спецпроекты

«Пятёрочка» автоматизирует прогноз и пополнение товарных запасов

Интеграция Внедрения Ритейл
, Текст: Владимир Бахур

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает цифровую трансформацию операционных процессов. Комплекс IT-решений «Пополнение» и «Спрос» будет автоматически предсказывать спрос на товары и на основании этого рассчитывать заказы на пополнение распределительных центров и магазинов. Совместное внедрение данных систем позволит повысить остаточный срок годности товаров, будет способствовать быстрому пополнению полок, а также оптимизировать объёмы закупок.

Продукт «Пополнение» призван создавать заказы на весь ассортимент товаров в свыше чем 16700 магазинов более чем на пятидесяти логистических объектах с горизонтом планирования до двенадцати недель. На сегодняшний день в ассортименте каждого магазина около 5,5 тыс. наименований товаров, которые проходят через восемнадцать видов цепочек поставок. Система сквозного планирования объединит данные и бизнес-процессы шести дирекций компании.

Модель продукта «Спрос» базируется на мультифакторной предиктивной аналитике на основе более чем 200 признаков и показателей. В их числе ценовая эластичность, трафик, ассортиментная матрица, продажи, рекламные активности, остатки, конкурентная среда и т.д. В системе ведётся аналитика продаж по чекам для определения отсутствия товара на полке по часам, а также восстановления истории продаж, что повышает точность прогноза модели. Важной отличительной особенностью системы является ежедневное обновление прогноза, что существенно повышает доступность на полке и гибкость всей цепи поставок.

В новых IT-решениях применяются разработанные в компании технологии с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения, разработка ведется с использованием гибкого продуктового подхода.

Каждая итерация изменения модели проходит A/В тестирование на пилотной группе магазинов, на основании результатов которого происходит адаптация модели.

Технологическим партнёром «Пятёрочки» по разработке и масштабированию продукта «Пополнение» стала компания Accenture, внедрив решение Blue Yonder (ранее JDA) в качестве основного ядра для расчётов, вокруг которого будут разработаны микросервисы. Продукт «Спрос» является собственной разработкой X5 Retail Group.

Среди основных целей и показателей эффективности новых продуктов — сокращение запасов на распределительных центрах и в магазинах, повышение доступности, сокращение объема списаний по ассортиментной матрице «Пятёрочки». Кроме этого, торговая сеть рассчитывает получить стабильный прирост бизнес-показателей за счёт повышения степени автоматизации с 60% до 90% и стандартизации процессов прогнозирования и пополнения.

«Создавая новый продукт, мы укрепляем ключевые ценности и приоритеты «Пятёрочки». Во-первых, остаёмся лидером в удобстве: технологии помогут повысить доступность товаров в магазинах. Во-вторых, повышение скорости реакции на изменения спроса поможет гарантировать свежесть продуктов. В-третьих, оптимальный объём закупок — это низкие цены. И, наконец, мы сможем лучше заботиться о сообществе: бережливое использование ресурсов поможет сократить нагрузку на экологию», — отметил Фёдор Павловский, директор по управлению цепочками поставок торговой сети «Пятёрочка».

«Цифровая трансформация функции планирования цепей поставок – это всегда амбициозная задача. Она требует сложных и, действительно, уникальных внедрений в каждой бизнес-сфере. Разработка решения для ТС "Пятерочка" позволит провести крупнейшую трансформацию функции планирования в российском ритейле. Сложность и уникальность этой задачи заключаются в том, что развитие решений для пополнения требует реализации всё большего количества уникальных функций, учитывающих специфику каждого конкретного бизнеса. Уже несколько лет Accenture является партнёром X5 Retail Group, помогая компании получить бизнес-результат в короткие сроки за счёт применения лучших мировых практик», — подчеркнул Степан Нестеров, директор практики «Стратегия и консалтинг» компании Accenture в России.

Первые промежуточные результаты тестирования продукта «Спрос» уже, и демонстрирует прирост точности прогноза по сравнению с текущим решением. В настоящий момент решение пилотируется в нескольких регионах.

Пилотирование продукта «Пополнение» пройдет с мая по август 2021 года и охватит магазины Московского региона, которые снабжаются локальными поставщиками и распределительными центрами. В течение двух лет планируется завершить внедрение сквозного автоматизированного управления товарными запасами для всех товарных категорий и регионов.



Другие материалы рубрики

Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру

Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам

Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО

Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как быстро проверить QR-код?

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий