«Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти

В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2020 году «Светец» и «Светец Интегро» поставили и внедрили программное обеспечение (ПО) «Сервисная платформа Svetets TMS». Сервисная платформа предназначена для создания Центра обработки вызовов подсистемы диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области (ЦОВ ПДС СМП ЛО).

Рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Критериями оценки стали: инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Использование сервисной платформы Svetets TMS позволило организовать коммуникационную часть Центра обработки вызовов, интегрированную с информационной системой ПДС СМП ЛО (включая автоматизированные рабочие места). Интерфейс API управления вызовами, входящий в состав сервисной платформы, позволил встроить коммуникации в цифровизируемые процессы здравоохранения и расширить функциональные возможности автоматизированных рабочих мест ПДС СМП ЛО.

Для обеспечения поддержки информационного взаимодействия подсистемы диспетчерской службы СМП ЛО с Системой-112 Ленобласти использован интерфейс API сервисной платформы, который поддерживает перевод вызова, поступившего на номер 112, в ПДС СМП ЛО вместе с информационной карточкой данного вызова.

Интеграция коммуникационного ядра сервисной платформы с информационной системой расширяет возможности формирования сводной статистической информации по обработке вызовов, поступающих на номер «103» ЛО, или переадресованных на него вызовов из системы-112 ЛО, повышает эффективность комплексного реагирования на обращения граждан.

«Мы рады, что внесли свой вклад в развитие цифровизации здравоохранения Ленинградской области. Наш программный продукт, интеграционные технологии и опыт реализации проектов, направленных на цифровизацию бизнес-процессов и процессов обработки обращений граждан, позволили нам эффективно выполнить работы по расширению функционала Центра обработки вызовов ПДС СМП в Ленинградской области», - отметил генеральный директор ООО «Фирма «Светец» Никита Журба.