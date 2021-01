Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300

Synology Inc. представила устройства RackStation нового поколения, которые поддерживают высокоэффективные решения для резервного копирования, виртуализации системы хранения, видеонаблюдения и удаленной работы. Кроме того, компания впервые объявила о выпуске высокопроизводительных жёстких дисков корпоративного класса серии HAT5300, разработанных специально для решений Synology.

Устройства RS3621RPxs и RS3621xs+ с 12 отсеками высотой 2U и RS4021xs+ с 16 отсеками высотой 3U предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, которым требуется высокопроизводительная система хранения. Новые устройства Synology предоставляют надежную платформу для приложений, использующих большой объем данных, таких как решения для крупномасштабного резервного копирования, система хранения iSCSI SAN, локальные решения для совместной работы и развертывания для видеонаблюдения.

«Серии xs и xs+ представляют собой универсальные устройства с высокой емкостью для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для корпоративных развертываний», — отмечает Джулиен Чень (Julien Chen), менеджер по продукции Synology Inc. «Благодаря встроенному резервному источнику питания и процессорам Intel Xeon они идеально подходят для обработки критически важных данных для крупномасштабного видеонаблюдения, файловых серверов корпоративного уровня, задач резервного копирования, пакетов офисных приложений и экономичной виртуализации системы хранения».

Все три устройства обеспечивают значительное улучшение показателей производительности по сравнению с устройствами предыдущего поколения. RS3621RPxs обеспечивает выполнение на 68% больше операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении, чем предыдущая модель, RS3621xs+ — на 50% больше, а RS4021xs+ — на 21%.

Кроме того, RS3621xs+ и RS4021xs+ оснащены двумя встроенными портами 10GbE для повышения скорости подключения без выполнения дополнительных действий.

Новые устройства оснащены двумя слотами PCIe Gen 3.0 8x, что позволяет выполнять модернизацию с помощью совместимых сетевых карт 10GbE и/или SSD-кэша NVMe. RS3621RPxs и RS3621xs+ предоставляют возможность масштабирования благодаря 36 отсекам для дисков, а RS4021xs+ — благодаря 40 отсекам для дисков, используя два модуля расширения RX1217(RP) и совместимые диски.

Жёсткие диски Synology HAT5300 SATA корпоративного класса выпускаются с ёмкостью 16 ТБ, 12 ТБ и 8 ТБ и предназначены для компаний, которым требуется высокопроизводительные и максимально надежные развернутые системы Synology.

Жёсткие диски серии HAT5300 прошли длительное тестирование, поэтому они обеспечивают беспроблемную интеграцию с системами Synology и DiskStation Manager. Диски разработаны для стабильной работы и хранения больших объемов данных с помощью систем Synology и включают дополнительное преимущество — автоматическое обновления прошивки через DSM.

«Жёсткие диски HAT5300 корпоративного класса отлично подходят для систем хранения критически важных бизнес-данных, требующих увеличения емкости, повышения надежности и производительности экономичным способом, — отмечает Пегги Вэн (Peggy Weng), менеджер по продукции Synology Inc. «Во время разработки мы тестировали три модели дисков в течение более 300 000 часов, чтобы убедиться, что они обеспечивают абсолютную надежность для наших заказчиков», — говорит Пегги Вэн (Peggy Weng). «Мы создали оптимизированные и надежные диски для безупречной работы с нашими системами и беспроблемной интеграции с DSM».

Диски HAT5300 обеспечивают стабильную передачу данных со скоростью до 274 МБ/с, а благодаря оптимизации DSM работают на 23% быстрее при последовательном чтении в ресурсоемких многопользовательских средах по сравнению с другими дисками того же класса.

Благодаря автоматическому обновлению прошивки через DSM диски HAT5300 всегда работают эффективно и сокращают объем работы, выполняемой системными администраторами. Диски серии HAT5300 рассчитаны на среднюю наработку до отказа до 2,5 млн часов, рабочие нагрузки, использующие данные объемом до 550 ТБ в год, и поддерживают технологию непрерывной записи в кэш. Это позволяет свести к минимуму риск повреждения данных в случае непредвиденного отключения питания и обеспечивает эффективную круглосуточную работу в корпоративных средах.

Решения Synology для хранения данных позволяют защитить рабочие станции и серверы Windows и Linux, файловые серверы, а также виртуальные машины VMware и Hyper-V с помощью Active Backup for Business. Можно также выполнить резервное копирование Microsoft 365 (с помощью Active Backup for Microsoft 365) и своих учетных записей Google Workspace (с помощью Active Backup for G Suite).

Системы Synology предоставляют мощную сертифицированную систему хранения данных iSCSI для таких решений для виртуализации, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и OpenStack Cinder.

Компании по всему миру используют Synology NAS для повышения эффективности удаленной работы с помощью Synology Drive для обмена и синхронизации файлов на различных сайтах и Synology Office для совместной работы над документами, электронными таблицами и презентациями в режиме реального времени. Synology Chat предоставляет частную платформу для безопасного обмена сообщениями между сотрудниками.

Устройства RackStation RS3621RPxs, RS3621xs+, RS4021xs+ и диски серии HAT5300 (8/12 TB) уже доступны у реселлеров Synology по всему миру.