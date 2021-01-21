Исследование: как крупный бизнес будет развивать технологии для дистанционной работы

CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix провели исследование принципов организации удаленной работы российским бизнесом в 2020 году и изменений, последовавших за этим опытом. Не менее половины офисного персонала трудилось работали дистанционно в 83% отечественных компаний из списка Топ-500 РБК. Переход на удаленную работу стал мощным вызовом для корпоративных ИТ — 84% компаний испытывали разного рода сложности в ИТ в связи с этим. Однако игра стоила свеч. Большинство опрошенных планируют сделать удаленную работу средством конкурентной борьбы. Гибкий график посещения офиса, удаленка на постоянной основе для части сотрудников и найм персонала в регионах — вот основные преимущества, которые российский бизнес возьмет с собой в постковидное будущее.

Целью исследования было выяснить, какие трансформации в ИТ претерпели крупные российские компании при переходе на удаленный формат и как они планируют использовать полученный опыт. Отдельное внимание было уделено планам по развитию технологий удаленного доступа. Респондентами выступили ИТ-руководители высшего и среднего звена 102 российских предприятий из рейтинга Топ-500 РБК. Это компании финансовой сферы, торговли, промышленности, добывающих отраслей, энергетики, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства и ТЭК.

В 2020 году переход на удаленную работу стал массовым. Только 1% компаний новый тренд затронул незначительно — в них дистанционно трудилось менее 10% офисного персонала. Подавляющее же большинство получило опыт массовой удаленки: в 54% компаний вне офиса работало более 75% сотрудников, а в 35% — свыше 90%.

Быстро перестроиться под требования новой реальности во время карантина стало серьезным вызовом. В основном респонденты сетовали на экспоненциальный рост нагрузки на ИТ-персонал — это отметило 52% из них. Вторую по значимости сложность создавал недостаток устройств для работы из дома. Почти треть респондентов отметила проблемы с информационной безопасностью. Также существенная доля компаний столкнулась с недостаточной пропускной способностью каналов связи (26%) и нехваткой серверных мощностей (15%). Лишь 16% респондентов не коснулись какие-либо проблемы.

В реальном секторе на одного респондента пришлось в среднем 2 проблемы, в торговле — 1,7, в финансах — 1,4.

Удаленный доступ к корпоративным ресурсам организовали практически все опрошенные компании. Обычно они применяли нескольких инструментов.

Крупные компании никогда ранее не сталкивались с необходимостью вывести на удаленную работу значительную часть офиса. Поэтому в основном использовали базовые технологии: удаленный физический доступ к ПК вместе с VPN и терминальные серверы. Технология виртуальных рабочих мест (VDI), как самая передовая и безопасная, также имела широкое распространение, ее использовали 36% респондентов.

«Главными поклонниками VDI являются представители финансового сектора — 80% респондентов этой отрасли назвали VDI в качестве основного способа организации удаленной работы. И это не удивительно, — отмечает Дмитрий Галкин, руководитель направления VDI компании «Инфосистемы Джет». — Банки, страховые и инвестиционные компании работают в рамках строжайших требований ИБ и, кроме этого, имеют зрелую ИТ-инфраструктуру. Исследование показало, что 80% респондентов из фининдустрии не сталкивались с дополнительными проблемами в ИБ в связи с удаленкой. Компании, которые успели внедрить эту технологию еще до пандемии, получили объективное преимущество в виде безопасной организации удаленной работы сотрудников».

В сегменте VDI лидером по использованию стали решения Citrix, они применяются у 51% респондентов. Второе место по популярности занимают продукты VMware, которыми для организации VDI пользуются 30% компаний.

84% компаний нашли в вынужденном переходе на удаленную работу преимущества для бизнеса (сокращение затрат на офис, возможность найма персонала из регионов) и сотрудников (гибкий график). Только 16% респондентов не видят в удаленке плюсов.

Каким образом российский бизнес планирует использовать новые возможности? Более 80% компаний намерены использовать удаленный формат работы в будущем. Гибкий график посещения офиса (планируют использовать 44% респондентов) вкупе с работой части сотрудников в удаленном режиме (41%) дадут возможность сэкономить на аренде и привлечь кадры из других регионов.

При этом полностью отказываться от офиса российский бизнес не собирается. Свыше половины компаний (53%) не планируют менять или сокращать офисные пространства, 24% респондентов хотят реорганизовать их. Только 12% опрошенных готовы сократить офисные площади или переехать в более дешевый офис, в модный коворкинг с гибкой оплатой готовы переселиться лишь 2%.

О планах по развитию инфраструктуры удаленного доступа заявили 65% респондентов. Еще 34% не будут предпринимать никаких действий в этом направлении. Эта группа наполовину представлена компаниями, которые уже обладают всеми необходимыми ИТ-инструментами, и теми, кто не видит выгоды в удаленной работе.

Бизнесу, ориентированному на развитие инфраструктуры удаленной работы, предстоит решать задачи в трех сферах — организация удаленного доступа путем внедрения VDI, обеспечение безопасности и разные аспекты работы с пользователями.