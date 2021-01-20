Спецпроекты

«Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота. Интегратором проекта стала компания «Тензор», разработчик СБИС - семейства сервисов для автоматизации бизнес-процессов.

Перед разработчиками стояла задача настроить входящий ЭДО, таким образом, чтобы избежать ошибок и некорректных данных в документах от контрагентов TPV CIS – завода сборки бытовой техники TPV PHILIPS, AOC, Hisense, KIVI и д.р.

Решение от «Тензор» позволило исключить из документооборота некорректные формы документов, например, с неуказанными НДС. C помощью API электронный обмен документами был интегрирован с интернет-порталом заказчика TPV CIS. Это универсальное решение от Тензора для взаимодействия сторонних программ с системой электронного документооборота СБИС, которое через API дает возможность оформлять документы на портале заказчика и проводить их автоматическую проверку по заданным критериям, что позволяет исключить ошибки в документах, а также подключать контрагентов, которые не используют ЭДО.

Проект позволил оптимизировать работу сотрудников компании: в TPV CIS до внедрения ЭДО было несколько ответственных за согласование документов от разных поставщиков. Теперь, благодаря оптимизации и автоматической проверке, все документы обрабатывает один человек.

Денис Широков, ведущий менеджер по развитию корпоративных клиентов компании «Тензор», отметил: «Большим компаниям важно, чтобы документооборот проходил быстро. В СБИС передают и принимают документы большинство крупных поставщиков услуг. Каждый месяц к ЭДО СБИС подключается около 3000 компаний. Это значительно ускоряет документооборот наших клиентов —ведь всех их партнеры уже в СБИС».

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