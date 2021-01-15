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Компания «Синимекс» стала партнером SAS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Синимекс» заключила партнерское соглашение с компанией SAS. Партнерство с SAS уровня SILVER – это новые возможности для реализации аналитических решений.

«Компания «Синимекс» расширяет свое присутствие на рынке не только за счет новых ниш вне традиционного для компании финансового сектора, но и путем увеличения количества партнеров среди крупных вендоров. У SAS обширный технологический стек, но для нашей компании наибольшее значение имеют решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Например, флагманская платформа SAS Viya включает в себя все инструменты для реализации успешных AI-проектов – от первичной обработки данных и совместной проверки гипотез до оптимизации моделей и их дальнейшей интеграции в бизнес-процессы организаций», - сказал Вячеслав Фокин, директор по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

Кроме того, наличие в платформе преднастроенных алгоритмов и нейросетей с функцией автоматического подбора гиперпараметров, позволяет оптимизировать как время разработки внутри проектной команды, так и затраты на интеграцию в инфраструктуру конечного решения.



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