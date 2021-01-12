Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее

Intel Mobileye анонсировала новые технологии и стратегию развития, которые позволят наземным беспилотным транспортным средствам стать более безопасными для всех участников дорожного движения.

Амнон Шашуа (Amnon Shashua), президент и генеральный директор Mobileye, сказал: «Поддержка компании Intel и наш разносторонний подход к проблемам автоматического вождения позволяют расширять применение технологии Mobileye беспрецедентным образом. С самого начала реализации нашего плана любые его части были нацелены на быструю географическую и экономическую масштабируемость».

Трехсторонний подход Mobileye к проблемам автоматического вождения. Амнон Шашуа объяснил важность внедрения новой сенсорной системы, которая значительно эффективнее чем возможности человека-водителя. Ее работа обеспечивается технологией картографирования Road Experience Management™ (REM™), основанной на правилах безопасного вождения с повышенной ответственностью (Responsibility-Sensitive Safety, RSS), а также двумя независимыми, полностью резервированными подсистемами, использующими видеокамеру, радар и лидар.

Подход компании Mobileye решает масштабные задачи как с точки зрения технологий, так и бизнеса. Решающее значение для всеобщего распространения беспилотных автомобилей имеет всемерное удешевление подобных технологий, чтобы сделать их доступными для всех. Решение, которое предлагает Mobileye, состоит из недорогой камеры, используемой как основной «орган чувств», и второй, полностью резервированной, системы сенсоров. Эффективность подобного устройства «распознавания образов», как минимум, втрое выше, чем у человека. Используя концепцию True Redundancy™, компания Mobileye способна обеспечить необходимый уровень эффективности намного быстрее и дешевле по сравнению с прежними решениями.

Новые радар и лидар. Mobileye и Intel предлагают решения, которые расширяют возможности радаров и лидаров на беспилотных автомобилях, при одновременном снижении их потребности в вычислительных ресурсах и себестоимости. По мнению компании, ключевой элемент повышения безопасности дорожного движения – в оснащении «беспилотников» радикально улучшенными системами распознавания и обнаружения в радио- и оптическом диапазонах.

Радиолокационная технология формирования изображений Mobileye использует 2304 канала, ее динамический диапазон составляет 100 дБ, а уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенны (side lobe level) — 40 дБн. Программируемый радар Mobileye использует цифровую обработку сигналов, мультикадровое слежение и различные режимы сканирования, что позволяет обрабатывать большие объемы измерений. Все это обеспечивает радару достаточный для беспилотного вождения уровень чувствительности.

Амнон Шашуа также рассказал о том, как фабрика Intel, специализирующаяся на кремниевой фотонике, сможет разместить активные и пассивные элементы лазера на кремниевом кристалле. «Подобное устройство еще называют фотонной интегральной схемой (Photonic Integrated Circuit, PIC). Она имеет 184 вертикальных линии, с которых затем сигналы передаются через оптический канал. «Это радикально меняет всю картину», — отметил Шашуа, представляя новый лидар, начало массового производство которого ожидается уже в 2025 году. Фабрики, способные производить подобные чипы — пока очень редкое явление. Так что это дает Intel значительное преимущество в области производства лидаров такого типа».

Карты мира позволяют беспилотным автомобилям ездить где угодно.

Амнон Шашуа также рассказал, что представляет собой уникальная краудсорсинговая технология картографирования Mobileye. Ежедневно по всему миру с ее помощью на электронные карты наносится почти 8 млн. километров автотрасс. А всего на сегодняшний день обработано уже почти 1 млрд километров. Главное отличие применяемого процесса картографирования от конкурентов – особое внимание к ключевым деталям дорожной обстановки (знакам, перекресткам, светофорам и т. д.), имеющим решающее значение для способности «автопилота» воспринимать и анализировать окружающую обстановку. Эта задача облегчается тем, что Mobileye использует в процессе картографирования собственную технологию, которой оборудованы почти 1 млн автомобилей, использующих систему помощи водителю (ADAS).

В дальнейшем это позволит сделать повсеместное использование беспилотных автомобилей безопасным.

Для расширения возможностей автоматического картографирования, Mobileye начнет испытания беспилотных автомобилей в четырех новых странах. Однако, компания не будет отправлять туда команды своих специалистов – вместо этого тестовые автомобили передадут местным инженерам из групп поддержки клиентов Mobileye. После соответствующего обучения – для обеспечения должной безопасности вождения – они смогут выехать на дороги. Подобный подход уже использовался в 2020 году в Мюнхене и Детройте. Тогда беспилотные автомобили самостоятельно выехали на дороги уже через несколько дней после начала обучения.