«SBI банк» внедрит цифровые сервисы QPlatform

«SBI банк» интегрирует в свои экосистемы цифровые сервисы по распознаванию документов с помощью платформы с облачной инфраструктурой QPlatform. Решение реализовано на базе ключевой разработки российской компании «Биорг», специализирующейся на создании интеллектуальных систем на основе нейронных сетей и машинного обучения.

Теперь клиентам «SBI банка» будет предложен новый уровень обслуживания благодаря технологии распознавания паспортных данных в процессе оформления кредитных карт и формирования первичной бухгалтерской отчетности. Автоматизация подобных процессов позволит банку снизить операционные издержки на 30-50% и повысить уровень обслуживания клиентов за счет более оперативной обработки заявок и ведения клиентского досье. Со своей стороны QPlatform также доработала функциональность сервиса по распознаванию шифрованием, что позволит обеспечить дополнительные внутренние требования по безопасности.

«SBI банк» сотрудничает с QPlatfrom с октября 2019 г. С ее помощью мы интегрируем инновационные финтех-решения в продукты нашего банка. На этот раз мы совместно с платформой внедряем в свои экосистемы цифровые сервисы, которые позволят решать масштабные задачи, связанные с оцифровкой данных, повышать уровень клиентского обслуживания за счет оперативной обработки заявок и детальнее концентрироваться на профильных задачах», — отметил председатель правления «SBI банка» Андрей Карякин.

Летом 2020 г. японская SBI Holdings, являющаяся главным акционером «SBI банка», подписала договор об инвестициях в компанию QPlatform, что позволило «SBI банку» обогатить клиентское предложение новыми сервисами.

«Глубина цифровизации компании измеряется не только качеством среды взаимодействия с клиентом, но и уровнем оцифровки внутренних процессов в компании. В этом отношении решение Beorg Smart Vision может дать дополнительную эффективность для «SBI банка», как в части работы с клиентом, так и для бэк-офиса банка», — сказал генеральный директор QPlatform Максим Авдеев.