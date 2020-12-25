ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии

Norske Skog Skogn выбрала ABB в качестве поставщика новой комплексной цифровой платформы на своей газетной фабрике в Норвегии. Система управления производственными процессами ABB Ability Manufacturing Execution System (MES) для целлюлозно-бумажной промышленности будет введена в эксплуатацию к апрелю 2021 года, при этом ABB обеспечит поддержку предприятия в начале его пути в области цифровизации и умной операционной деятельности в течение пяти лет.

Располагая тремя бумагоделательными машинами, имея производительность 520 000 тонн в год, компания Norske Skog Skogn является одним из крупнейших производителей газетной бумаги в Европе. Производственные мощности по изготовлению газетной бумаги сокращаются по всей Европе (несколько машин для производства газетной бумаги остановлены), поэтому Norske Skog Skogn стремится обеспечивать потребность полиграфической промышленности, используя цифровизацию для оптимизации производства, повышения качества продукции и предоставления лучшего сервиса для заказчиков.

Поставка АВВ включает многоуровневое управление технологическими данными (Process Data Management), входящее в состав приложений уровня ABB Ability Plant and Enterprise для целлюлозно-бумажной промышленности, MES систему и последующую полную интеграцию с уровнями автоматизации и управления ресурсами предприятия. Это обеспечит полное сквозное управление данными как по горизонтали, так и по вертикали, что позволит развернуть дополнительные цифровые приложения и поможет создать ультрасовременную фабрику. Полный объем поставки охватывает модули производственного планирования (Production Planning), управления данными о качестве (Quality Data Management), управления производством (Production Management), управления складом (Warehouse Management), поддержки принятия решений (Decision Support), журнала (Diary) и общей эффективности оборудования (Overall Equipment Effectiveness, OEE).

В результате реализации проекта цифровая платформа обеспечит прозрачность процессов, а также улучшит планирование, управление качеством и производством. Способность платформы быть катализатором непрерывных улучшений имеет особое значение для Norske Skog Skogn. Журнал ABB (ABB’s Diary) предоставляет мощные инструменты сбора, структурирования и анализа данных, которые помогают производителям управлять рабочими процессами и передавать данные между сменами. В сочетании с модулем OEE (для определения способов повышения производительности) фабрики получают механизм для анализа повышения эффективности и могут использовать полученную подробную информацию для определения областей улучшений и расстановки приоритетов.

Все модули ABB Ability Manufacturing Execution System управляются через простой в использовании веб-интерфейс, к которому можно получить доступ из любой точки и который позволяет передавать информацию между обычными разрозненными данными, в итоге ликвидируя эту разрозненность.

«Мы выбрали ABB благодаря их опыту, твердости и профессионализму на протяжении всего тендерного процесса, а также их системы управления производством, в основе которой - удобство использования и возможность конфигурирования. Эти факторы сыграли решающую роль в минимизации наших коммерческих и операционных рисков и сокращении времени, необходимого для обучения», - сказал Педер Лутдал, руководитель проекта компании Norske Skog Skogn. «Мы пришли к выводу, что ABB предлагает лучшее решение по всем направлениям для обеспечения высокого качества и эффективности всего производственного процесса. В частности, то, как система взаимодействует с операторами, а также способность модулей OEE и Diary предоставлять надежную базу знаний для оптимизации и постоянного усовершенствования. Новая цифровая платформа даст нам необходимые инструменты для дальнейшего повышения качества нашей продукции — как во время производства, так и при получении обратной связи от наших заказчиков».

«Внедрение новой цифровой платформы от ABB — важный стратегический шаг операционной деятельности Skogn, и гибкость, которую новая система дает с точки зрения нашего стратегического подхода в будущем, играет здесь не последнюю роль», - подчеркнул Бьерн Эйнар Угедал, менеджер предприятия Norske Skog Skogn. «Мы уверены, что ABB реализует проект в соответствии с нашими ожиданиями, и на данном этапе у нас есть только положительный опыт работы с ними».

«Первый шаг в цифровизации требует глубокой отраслевой экспертизы и обширной поддержки надежного партнера по цифровизации, имеющего практический опыт», — сказал Микко Джалава, директор по продажам цифровых решений компании ABB. «Мы настроены на предстоящую совместную работу с Norske Skog Skogn на пути к цифровизации, начиная с мощной платформы, на которой со временем компания может развернуть дополнительные цифровые решения, например те, что доступны в ABB Ability Genix».

ABB Ability Genix — платформа, основанная на искусственном интеллекте и промышленной аналитике, которая собирает данные из различных источников по всему предприятию и, благодаря нашей глубокой экспертизы в предметной области, преобразовывает их в информацию для дальнейших действий. Пользователи на всех уровнях предприятия могут взаимодействовать с платформой, используя набор готовых приложений с учетом дополнительных возможностей аналитики самообслуживания.