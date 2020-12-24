ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов

ГКС (группа «Систематика») и KUKA Россия заключили соглашение о сотрудничестве и развитии долгосрочных партнерских отношений для внедрения комплексных решений по цифровизации предприятий на основе промышленных роботов KUKA.

Стороны видят широкие перспективы сотрудничества в связи с тем, что рынок промышленных роботов в России находится в стадии динамичного роста, идет процесс активной модернизация производств, и спрос на роботизированные системы растет ежегодно в среднем на 20%.

Сотрудничество предполагает подготовку интеграционных проектов, совместное продвижение на рынке промышленной робототехники, организацию и проведение совместных мероприятий по продвижению промышленных роботов KUKA на рынках России и СНГ.

«В рамках планов расширения бизнеса ГКС мы начали развивать направление по внедрению роботизированных производственных комплексов, объединенных c ИТ-системами промышленных предприятий, и ставим для себя цель стать цифровым интегратором №1 в России. Заключая соглашение с KUKA Россия, мы рассчитываем стать лидирующим партнером компании по количеству поставляемых роботов. На данный момент у нас уже собрана команда профессионалов, имеющая опыт внедрения аналогичных решений, и идет подготовка к внедрению ряда проектов», — отметил Евгений Лачков, старший вице-президент ГКС.

Генеральный директор KUKA Россия Дмитрий Капишников: «Объединение компетенций компании KUKA как лидера рынка промышленной робототехники и ГКС как ведущего поставщика ИТ-решений и услуг, имеющего обширный опыт работы с заказчиками из различных отраслей, является важным шагом для развития индустриального сектора в России и СНГ. Партнёрство двух ведущих компаний дает возможность предложить предприятиям промышленности комплексные решения, направленные на ускорение производственного цикла и повышение эффективности бизнес-процессов, которые позволят им перейти на новый уровень автоматизации и цифровизации».