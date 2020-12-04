«Эвокарго» и ПЭК запустят беспилотные грузовики для межскладских перевозок

«Эвокарго» и «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) запускают первый в России коммерческий проект по внедрению сервиса транспортировки грузов беспилотными транспортными средствами EVO-1 на закрытой территории. Перевозки будут организованы на территории логистического центра ПЭК Бутово. Соответствующий меморандум о сотрудничестве компании подписали 1 декабря 2020 года.

Крупнейший транзитный хаб ПЭК в Бутово занимает площадь 35 тысяч квадратных метров. Это на 20% больше, чем площадь других распределительных центров ПЭК в Москве.

Грузовая электрическая беспилотная платформа EVO-1 будет курсировать по территории хаба и перевозить различный груз общим весом до 1,5 тонн между складами ПЭК. Планируется более 1000 рейсов в месяц.

Каждый рейс грузовика будет доставлять от 2 до 6 паллет. На базе ПЭК будет организован диспетчерский пункт по контролю за движением беспилотной платформы на территории комплекса. Первые три месяца работу машины будет контролировать удалённый оператор.

Малотоннажный грузовик EVO-1 оснащен гибридной системой питания от электрических батарей и водородных топливных элементов, поддерживает технологию «умной дороги» (V2X). Дополнительной инфраструктуры для работы логистической системы на основе беспилотных автомобилей «Эвокарго» на закрытых территориях не требуется. Беспилотник передвигается благодаря техническому зрению с использованием камер.

«Наш совместный проект с компанией ПЭК по запуску межскладских беспилотных грузоперевозок – уникальное событие в масштабах России. Это первый для нашей страны коммерческий запуск беспилотников с целью оптимизации логистической системы крупнейшего в России транспортно-логистического провайдера, – комментирует Андрей Большаков, основатель и генеральный директор «Эвокарго». – Перевозка грузов с помощью беспилотников как сервис выгодна клиентам. Это экономия топлива, материальных, финансовых ресурсов, безаварийная езда. Кроме того, наша бизнес-модель предоставления сервисов Driverless-Truck-as-a-Service предполагает, что все эксплуатационные задачи мы полностью берем на себя, создавая целую экосистему беспилотных грузоперевозок. Все эти факторы в совокупности создают большие перспективы применения средств транспортной автоматизации на территории логистических комплексов».

«Реализация проекта с «Эвокарго» позволит нам получить уникальный опыт эксплуатации беспилотного грузовика без водителя. Это сложная задача, учитывая наличие других автомобилей на территории логистического комплекса. Отдельной проработки требует парковка беспилотника, погрузочные и разгрузочные работы. Есть также необходимость обеспечить зарядку машины электричеством. Всё это новые для нас задачи, решить их можно только практически. Научимся ездить на беспилотном ТС на закрытой территории и обязательно поедем на дороги общего пользования. Нам нужны беспилотные магистральные тягачи, уверен, что наши партнёры из «Эвокарго» смогут в будущем предложить ПЭК такую технологию», – комментирует директор департамента цифровой трансформации ПЭК Олег Сковородников.

Автономный транспорт способен изменить экономику не только логистических компаний, но и целых отраслей. В России есть все условия для старта беспилотных грузовых перевозок, отмечает эксперт ПЭК. Прежде всего, в наличии законодательная база, регламентирующая область применения беспилотного транспорта.

По данным аналитиков UBS, к 2030 году объем всего рынка беспилотного транспорта в России составит порядка $9,5 млрд в случае запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок, и развитие инновационных технологий через партнерство ведущих компаний в индустрии будет иметь первостепенное значение для коммерческой эксплуатации беспилотников не только в России, но и в мире.