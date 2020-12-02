Cloud4Y перевела в облако телефонию «Элком-Электро»

Cloud4Y объявила о переводе в облако телефонии «Элком-Электро».

«Элком-Электро» 28 лет работает на российском рынке кабельной и электротехнической продукции. Филиалы и региональные представительства компании открыты в разных городах страны, в штате —750 человек. Внушительный опыт работы и ответственный подход к качеству электротехнической и кабельной продукции позволили «Элком-Электро» стать членом Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) и работать с номенклатурой по международному стандарту ETIM.

Увеличение количества филиалов и растущая клиентская база привели к повышенной нагрузке на собственную телефонию компании. Имевшихся мощностей не хватало для нормального ведения работы, а модернизация оборудования требовала чрезмерно больших затрат. Поэтому в «Элком-Электро» решили воспользоваться популярным решением от корпоративного облачного провайдера Cloud4Y, арендовав сервера по модели IaaS. Тестовые ресурсы под виртуальную телефонию были предоставлены в тот же день, когда они были запрошены. Позднее, оценив выгоды использования облачной платформы Cloud4Y, «Элком-Электро» заключила полноценный договор с провайдером.

Миграция в облако оказалась выгодной сразу по нескольким причинам. В первую очередь, это быстрое получение нужного количества ресурсов для нормального ведения бизнес-процессов компании. Во-вторых, в компании оценили отсутствие необходимости вкладывать значительные ресурсы на модернизацию инфраструктуры при одновременном повышении качества работы сотрудников. В-третьих, передача ответственности за стабильную работу и регулярное обслуживание инфраструктуры сотрудникам провайдера позволила «Элком-Электро» снизить нагрузку на штатных IT-специалистов.

Виртуальный сервер Cloud4Y удобен тем, что компания-клиент определяет необходимое число ядер, объём памяти, размер и количество дисков, ориентируясь на собственные потребности. Виртуальный сервер можно построить как на платформе Windows, так и на Linux. При этом концепция Pay-As-You-Go позволяет компании экономить, поскольку не приходиться платить за неиспользуемые ресурсы.

Компания «Элком-Электро» планирует и дальше использовать облачную инфраструктуру Cloud4Y. Допускается, что сотрудничество будет расширено.