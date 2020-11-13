МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города

МТС сообщила о расширении возможностей облачного сервиса #CloudMTS для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера. Вычислительная мощность суперкомпьютера выросла в четыре раза, он получил возможность гипермасштабирования вычислений и стал доступнее. Это обеспечивает кратную экономию при реализации проектов умного города, в разы ускоряя обработку данных с камер видеонаблюдения.

Провайдер повысил производительность суперкомпьютера до четырех петафлопс, а также адаптировал сервис под проекты умного города, которые предусматривают использование систем видеонаблюдения.

Благодаря гипермасштабированию, мощности суперкомпьютера можно делить одновременно на много частей, пропорционально распределяя их для обработки данных с камер видеонаблюдения. Видеопоток с каждой камеры или группы камер проходит параллельную обработку, что обеспечивает высокое качество и скорость работы системы видеоаналитики. Суперкомпьютер позволяет обрабатывать до 80 раз больше данных по сравнению с обычными процессорами за ту же стоимость. Для обработки одного и того же объема данных потребуется в разы меньше вычислительного ресурса. Например, в рамках проекта умного города в одном из районов города-миллионника экономия может достигать минимум восьми раз по сравнению с использованием вычислений на центральных процессорах.

«Суперкомпьютер МТС расширил границы вычислений в обе стороны: обеспечена возможность решения более простых задач по гораздо более доступной цене, а при необходимости - увеличения пиковой производительности для сложных проектов. Это делает наш суперкомпьютер еще более привлекательным, избавляя от оплаты избыточной вычислительной мощности. В результате реализация проектов умного города или автоматизации производств становится гораздо доступнее. Там не нужны пиковые скорости вычислений, но задач, требующих параллельной обработки, огромное число», - сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Стоимость сервиса зависит от выбранных числа и мощности вычислительных элементов. Например, стоимость для крупных компаний и сложных ресурсоемких проектов варьируется от 36 000 рублей до 290 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой производительности. Минимальная стоимость решения будет начинаться от менее чем 9 000 рублей в месяц.

Суперкомпьютеры производят сверхбыстрые вычисления за счет параллельно работающих вычислительных элементов. В июле 2019 года МТС открыла бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру, который кратно ускоряет вычисления в сравнении с обычными процессорами. За счет аренды мощностей суперкомпьютера в облаке заказчики значительно экономят.

Сервис GPU SuperCloud предназначен для глубокого обучения нейронных сетей и эксплуатации уже обученных. Менее чем за 9 000 рублей можно обработать до 80 раз больше данных, чем на сервере с обычными процессорами за ту же стоимость. Чем мощнее конфигурация суперкомпьютера, тем больше будет экономия.

Для ускорения вычислений внедрена технология ROCE , позволяющая до 10 раз ускорять обмен данными между параллельно работающими вычислительными элементами. Суперкомпьютер предоставляется вместе с неограниченным доступом к высокоскоростной сети, до 100Гбит/с, -- без дополнительной платы.

Услуга развернута в собственных дата-центрах МТС и реализована на базе решения мирового лидера в области вычислений на графических процессорах NVIDIA, производителя самых мощных графических процессоров. В проектировании решения участвовали эксперты NVIDIA, Huawei и Mellanox. Минимальная производительность составляет 640 ядер CUDA (Compute Unified Device Architecture), которые обеспечивают параллельные вычисления. Решение можно бесплатно протестировать, оставив заявку на сайте #CloudMTS.