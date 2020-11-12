AMD представила встраиваемые процессоры AMD Ryzen V2000

AMD представила новый продукт в своем высокопроизводительном семействе встраиваемых процессоров – встраиваемые процессоры AMD Ryzen серии V2000 . Основанные на 7-нанометровой технологии, ядрах Zen 2 и высокопроизводительной графике AMD Radeon, встраиваемые процессоры AMD Ryzen серии V2000 обеспечивают новый класс производительности с 7-нанометровым техпрцоессом, невероятную энергоэффективность и продолжают предоставлять функции безопасности корпоративного класса для пользователей систем со встроенным ЦП.

Семейство встраиваемых AMD Ryzen V2000 предназначено для таких форм-факторов, как тонкие клиенты, MiniPC и Edge. Оснащенный восемью прцоессорными ядрами и семью графическими вычислительными блоками, один встраиваемый процессор AMD Ryzen серии V2000 обеспечивает двукратную многопоточную производительность на Ватт, до 30% лучшую однопоточную производительность и до 40% лучшую производительность графики по сравнению с предыдущим поколением. Для клиентов и приложений, которым нужны высокопроизводительные дисплеи, встраиваемые процессоры серии Ryzen V2000 могут работать с четырьмя независимыми дисплеями в разрешении 4K.

«AMD продолжает поставлять высокопроизводительные встраиваемые процессоры для наших клиентов с новой серией Ryzen Embedded V2000, – сказал Раджниш Гаур (Rajneesh Gaur), корпоративный вице-президент и генеральный директор по встраиваемым решениям AMD. – Сопрягая ядра процессора Zen 2 с графикой Radeon, мы теперь предоставляем нашим клиентам новый класс производительности и энергоэффективности с 7-нм технологией, которая позволяет им реализовывать уникальные проекты, нацеленные на их приложения. Мы продолжаем реализацию плана 10-летнего срока службы, как и в других наших встраиваемых процессорах Ryzen, и с нетерпением ждем, когда партнеры и клиенты получат высокую скорость обработки данных, интегрированную графику и выдающуюся энергоэффективность встраиваемого процессора Ryzen V2000 на долгие годы».

Встроенный процессор AMD Ryzen серии V2000 не только предлагает заказчикам улучшенную производительность и эффективность, но и продолжает предоставлять расширенные функции безопасности, помогая защитить систему от несанкционированного доступа к памяти или критически важному программному обеспечению. Подобно процессорам AMD Ryzen серий V1000 и R1000, AMD Ryzen V2000 поддерживает AMD Memory Guard – набор функций безопасности, включая Secure Boot и Secure Memory Encryption, в которых хранимая память зашифрована, чтобы предотвратить доступ злоумышленника к данным, а также помочь сдержать атаки методом холодной перезагрузки.

Благодаря поддержке богатых мультимедийных возможностей, в экосистему встраиваемых процессоров AMD Ryzen входит большое количество ключевых клиентов и партнеров, которые доверяют процессорам AMD Ryzen серий V1000 и R1000. Партнерами по первичному запуску встраиваемых процессоров AMD Ryzen серии V2000 являются Advantech, ASRock Industrial, iBase и Sapphire и многие другие партнеры по экосистеме, которые уже заявили о своей поддержке.

Являясь текущим поставщиком Mini ПК на базе серий AMD Ryzen V1000 и R1000, компания ASRock Industrial добавляет поддержку новой серии V2000 в свой модельный ряд Mini PC.

«Работая с AMD, мы смогли создать первую в мире систему AMD Ryzen Embedded Mini PC, обеспечивающую надежные, высокопроизводительные решения. С запуском AMD Ryzen Embedded V2000 мы с нетерпением ждем внедрения новых расширенных возможностей производительности и безопасности в наше семейство продуктов 4x4», – сказал президент ASRock Industrial Джеймс Ли.

Advantech поддерживает новую серию V2000 в своих решениях Mini-ITX и COM Express от Embedded IoT Group.

«Наши клиенты полагаются на нас, чтобы поставлять инновационные встраиваемые продукты с превосходной производительностью и надежной аппаратной конструкцией для ускорения революции в приложениях Edge AIoT. Планируемая долговечность с интеграцией CPU и GPU серии V2000 от AMD поможет нам и в дальнейшем предлагать лидирующую производительность на рынке встраиваемых систем», – сказал директор Advantech Рекс Ли.

Sapphire использует AMD Ryzen серии V2000 для Mini ПК и других продуктов.

«Встраиваемые продукты AMD Ryzen стали отличным выбором для нас при создании платформ с ведущими характеристиками и производительностью. Серия V2000 устанавливает новый стандарт для встраиваемых конструкций и позволяет нам предложить производительность для поддержки четырех независимых дисплеев в 4К разрешении, сохраняя при этом безопасное хост-соединение. Мы рады привнести в индустрию встраиваемых систем производительность и возможности Ryzen Embedded серии V2000 с нашими новыми материнскими платами 4x4 и 5x5 и новым Simply NUC Mini PC», – сказал старший директор по развитию бизнеса в области встраиваемых продуктов в компании Sapphire Пол Смит.