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«Буарон» использует сервисы восстановления критичных данных в облаке M1Cloud

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Фармацевтическая компания «Буарон» в России использует сервис на базе Veeam Cloud Connect для создания резервных копий и репликации в облаке M1Cloud компании Stack Group, чтобы минимизировать риски потери данных. В случае возникновения инцидентов на стороне «Буарон» можно будет запустить виртуальные машины из реплики на инфраструктуре M1Cloud в считанные минуты.

«Сегодня в условиях конкуренции для любой компании ключевой задачей становится непрерывность бизнес-процессов – в случае любых технических сбоев данные и приложения должны быть полностью восстановлены и доступны максимально быстро с целью сокращения времени простоя», - сказала Мария Рудникова, руководитель отдела ИТ и сопровождения бизнеса компании «Буарон» в России.

Сервис позволяет восстанавливать файлы напрямую в виртуальные машины, не имеющих сетевой связности. Агентские задания рабочей станции идут напрямую в cloud-репозиторий через шифрованное интернет-соединение.

«В портфеле сервис-провайдера M1Cloud значительный объем проектов представлен услугами по резервному копированию с использованием прогрессивных технологий от Veeam. Мы обеспечиваем крупному и среднему бизнесу максимальную надежность и сверхвысокую доступность критичных данных и приложений в облаке при резервном копировании, в том числе для удаленных пользователей», — отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

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