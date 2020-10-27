«Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы 164 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК»

Специалисты компании «Первый Бит» установили единую систему на базе «1С:ЗУП КОРП» в компании АО «ЖТК», дочернее общество ОАО «Российские железные дороги», автоматизировав 164 рабочих места.

В АО «ЖТК» кадровый учет и расчет заработной платы осуществлялся децентрализовано в системах: «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5», «1С:Зарплата и кадры на платформе 7.7», «1С:КАМИН», «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1», не было консолидирующей базы, в которой бы формировалась сводная регламентированная и управленческая отчетность. Формат баз данных не был единообразен из-за использования нетиповых конфигураций «1С:Предприятие», которые поддерживались разными сторонними подрядчиками. Настройки систем учета не являлись едиными, один и тот же механизм реализовывался в каждом филиале индивидуально, названия должностей и подразделений в системе не соответствовали утвержденным. Кадровые приказы печатались в Word или после формирования в системе правились вручную. В филиалах различалась трактовка состава расчетных баз идентичных надбавок и премий. Отсутствовал единый подход к функционалу каждой службы, за одни и те же работы в филиалах отвечали различные службы: кадровая, расчетная и ОТИЗ. Ответственным лицам центрального аппарата для получения оперативной информации по начислениям необходимо было делать запрос и ожидать его выполнения исполнителем в филиале. Если ответ составлен не в требуемом разрезе, необходимо было проходить весь путь с запросом заново, что увеличивало время формирования отчета, т.к. филиалы находятся в разных часовых поясах. Формирование проводок для начисления оценочных резервов по отпускам было затратным по времени. Единой методики формирования проводок придерживались не в полном объеме. Отсутствовали единообразные автоматизированные принципы формирования регламентированной и отраслевой отчетностей, что увеличивало сроки и сопровождалось повышенными трудозатратами, в том числе при консолидации отчетности в целом по компании.

Понимая важность автоматизации и перехода компании на новую систему кадрового учета и расчета заработной платы руководство АО «ЖТК» обратились в компанию «Первый Бит» как к специалистам с обширной экспертизой и большим опытом внедрения проектов автоматизации управления персоналом и расчета заработной платы. Были поставлены задачи по обеспечению внедрения и организации эффективной поддержки единой учетной политики для всех структурных единиц предприятия. Способы предоставления данных должны были стать единообразными в соответствии с единой учетной политикой, действующими нормами законодательства в сфере кадрового учета и расчета заработной платы. Было необходимо реализовать эффективные процедуры информационного обмена между структурными единицами АО «ЖТК», а также с взаимодействующими государственными ведомствами, в том числе налоговыми органами. Важный пункт – обеспечить исполнение требований о кадровом учете.

Предприятию требовалось внедрение типового программного обеспечения для снижения затрат на эксплуатацию автоматизированных информационных систем кадрового учета и расчета заработной платы. Персональные и пользовательские данные, хранящиеся в системе, требовали защиты, сохранности и безопасности использования.

Специалисты компании «Первый бит» провели ряд подготовительных работ: составлялись в несколько этапов шаблоны запросов к филиалам на основные характеристики каждого типа начислений: анализировались, выделялись общие и спорные моменты. Далее составлялось описание характеристик каждого начисления/удержания, разъяснение применения и результаты рассылались по филиалам. На основе этих данных проводились настройки в системе.

В результате внедрения единой системы на базе «1С:ЗУП КОРП» работа на предприятии стала централизованной и регламентированной. Были выделены ответственные сотрудники центрального аппарата, которые имеют право вносить новые данные и изменять существующие. Справочник «Подразделения» был приведен к единообразной кодификации, проверены и откорректированы все наименования. Графики смен с названиями по фамилиям сотрудников, годам и т.д. были удалены. Стал использоваться типовой механизм смен и режимов работ. Наименования были приведены к единому типу, чтобы любому пользователю по названию был понятен режим работы.

В рамках проекта была произведена доработка конфигурации под требования: формирование различных приказов, учет образования сотрудников, учет дисциплинарных взысканий и поощрений, учет выданных трудовых книжек, учет оплаты работы в праздничные и выходные дни, конструктор трудовых договоров, модуль автоматического формирования проводок, требования коллективного договора.

Помимо этого, созданы механизмы интеграций с системой бухгалтерского, налогового учетов и казначейства «1C:Управление холдингом 8» с использованием шины данных RabbitMQ.

Проект был реализован в сжатые сроки и затрагивал большую территориальную распределенность. Все работы проводились в дистанционном формате. Произведен переход с различных программных продуктов в единую систему, что зачастую требовало оперативных изменений в бизнес-процессах заказчика, либо оперативных изменений в уже настроенных и использующихся алгоритмах. Формирование проводок по оценочным обязательствам необходимо было реализовать таким образом, чтобы переход на типовой функционал в будущем (через год) был безболезненным и не требовал «доработки по удалению доработки».

В итоге в рамках проекта специалисты компании «Первый бит»: внедрили единую систему на базе «1С:ЗУП КОРП», выполнили тиражирование централизованной системы на филиалы компании, провели удаленное обучение сотрудников в различных регионах страны, выполнили нормализацию НСИ, привели к единому виду способы отражения зарплаты, структурированы и загружены из бухгалтерской системы с запретом на создание новых, конвертировали и перенесли исходные данные.

Все работы производились максимально оперативно, без остановки текущих работ.

В результате на 10% сократились трудозатраты на кадровый учет в подразделениях компании и на 15% ускорилось получение управленческой и регламентированной отчетности.

«Внедрение системы «1С:Зарплата и Управление персоналом КОРП» позволило АО «ЖТК» автоматизировать учет персонала и формирование кадровых документов, оптимизировать работу специалистов, отвечающих за расчет заработной платы, перейти к автоматическому формированию оперативной отчетности, а также минимизировать количество ошибок и повысить уровень информационной безопасности при работе с персональными данными сотрудников», – отметил главный бухгалтер АО «ЖТК» Василий Загрудный.