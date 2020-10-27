БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya

Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил строительство слаботочной инфраструктуры отеля премиум-класса Movenpick Moscow Taganskaya с зоной SPA и бассейном, ставшего первым отелем бренда в России. В рамках проекта внедрено 25 систем.

Инфраструктура сети передачи данных отеля включает оборудование проводного и беспроводного доступа для обеспечения связи административного и гостевого сегментов ЛВС здания. Решение включает в себя порядка 1100 портов проводного и около 100 точек беспроводного доступа. Современные высокопроизводительные программно-аппаратные решения от Aruba НРЕ обеспечивают качество обслуживания, соответствующее самым высоким стандартам Accor.

Телефонная сеть отеля емкостью 220 портов реализована на базе коммуникационной системы Alcatel-Lucent OmniPCX с интерфейсом с PMS и пакетом Hospitality.

СКС отеля построена на базе решений компании Eurolan. Вертикальная (магистральная) подсистема реализована на оптоволоконном кабеле категории ОМ4, горизонтальная подсистема – на медном кабеле 6 категории. Вся сеть построена по топологии «Иерархическая звезда».

Для проведения мероприятий отель предлагает три высокотехнологичных конференц-зала площадью 33, 63 и 110 квадратных метров c комплексной мультимедийной инфраструктурой, включающей все необходимые системы для проведения различных мероприятий – системы отображения, звукоусиления, аудио-видео коммутации и управления помещениями.

Основными средствами отображения выбраны проекторы инсталляционной серии Vivitek, в качестве дублирующих средств отображения – экраны Samsung. Для проекторов использованы автоматизированные лифты-кронштейны и проекционные экраны с электроприводом.

В качестве основного средства озвучивания установлена потолочная акустика Extron, подключенная к сканирующему презентационному коммутатору с передачей сигнала по витой паре и аудио усилителем мощности. Такое решение оптимально для среднеформатных конференц-залов благодаря простой инсталляции и настройке, а также совмещения функций видеокоммутации, звукоусиления и де-эмбедирования звука и передачи сразу на колонки.

Для удобства гостей в столы интегрированы архитектурные лючки Extron, для беспроводного вывода контента используется система ShareLink Extron.

В качестве головного устройства системы управления используется процессор Crestron, а для пользовательского интерфейса планшеты iPad. Управление всеми мультимедийными устройствами в помещениях осуществляется с помощью процессора, с помощью специальных модулей осуществляется управление шторами, системами кондиционирования и освещения.

Для информирования гостей о проходящих в конференц-залах мероприятиях, а также для навигации и предоставления справочной и рекламной информации используется система цифровых вывесок (Digital Signage), реализованная на базе решения компании at-visions и телевизоров LG. Дисплеи установлены в лобби, холле и у входов в конференц-залы. Система Digital Signage позволяет управлять всем контентом из одной точки.

Номерной фонд отеля оснащен гостиничными телевизорами Samsung. Благодаря системе IPTV от at-visions гостям доступны различные информационные и развлекательные сервисы, например, фильмы из библиотеки Netflix на телевизионном экране, а отель располагает эффективным инструментом продвижения услуг бара, ресторана, SPA-центра и других дополнительных услуг.

Система автоматизации и диспетчеризации BMS (Building Management System) реализована на базе контроллеров Siemens Simatic. Управление инженерными системами осуществляется от локальных щитов, установленных в технических помещениях здания и объединенных в единую сеть Ethernet. Централизованный мониторинг и управление инженерными системами осуществляется от автоматизированного рабочего места (персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением верхнего уровня Siemens WinCC), расположенного на центральном посту охраны.

Для управления инженерными системами номера используется решение на базе продуктов компаний Siemens и VDA. Взаимодействие контроллеров Siemens с панелями управления VDA осуществляется по шине KNX. С помощью сенсорных панелей гости могут регулировать климат и свет в номере, положение жалюзи. Система обеспечивает комфортное пребывание постояльцев и способствует повышению энергоэффективности здания благодаря контролю присутствия гостя в номере и оптимальным алгоритмам работы комнатной автоматики. Данная система интегрирована с системами PMS и BMS.

Важнейшим приоритетом отеля является безопасность гостей и персонала. Система безопасности, включающая систему охранно-тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, СКУД и систему охранного видеонаблюдения, а также систему оповещения и управления эвакуацией гостиницы построена на моновендорном решении от компании BOSCH. Также использована оболочка верхнего уровня (BIS) от того же производителя, что позволило реализовать единую среду для систем безопасности и избежать сложной и трудоёмкой настройки. В результате заказчик получил функциональную и отказоустойчивую систему с дружелюбным интерфейсом, эксплуатация которой позволит сэкономить средства на привлечение и обучение дополнительных специалистов, а также позволит с лёгкостью настроить необходимый функционал.

Качественному отдыху гостей ресторана, фитнес зала и SPA-зоны способствует фоновое озвучивание и управление освещением с планшетов.

Специалистами БЕЛТЕЛ выполнены все этапы проекта, включая проектирование, поставку, монтаж и пусконаладочные работы по всем системам.

В результате проекта построена слаботочная инфраструктура, соответствующая требованиям Accor, которая позволяет предоставить гостям сервис, соответствующий уровню отеля премиум-класса, а также обеспечить эффективную эксплуатацию здания.