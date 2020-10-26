Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и ООО «Новые Системные Технологии», разработчик российских программных продуктов для здравоохранения, сообщают о создании в Иркутской области и Красноярском крае единых информационных пространств для автоматизации работы служб скорой, неотложной медицинской помощи и санавиации на базе «Автоматизированной системы диспетчерской службы скорой медицинской помощи» (ПК «АДИС») и операционной системы Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск.

Отечественный программный комплекс «АДИС» внедрен в 27-ми регионах России и в Казахстане, имеет сертификат ФСТЭК и зарегистрирован в реестре Российского ПО. Продукт обеспечивает оптимальное управление ресурсами службы скорой медицинской помощи (СМП). Его применение позволяет повысить оперативность обработки поступающих вызовов, в том числе ускорить прибытие бригады медиков. Также использование «АДИС» помогает повысить качество медицинского обслуживания за счет формализованных алгоритмов первичной диагностики и постоянного оперативного контроля на основе автоматизированной обработки карт вызовов. Кроме того, в ПК «АДИС» реализованы алгоритмы рационального управления бригадами СМП и контроля за расходом медсредств, что дает возможность сократить материальные затраты.

Реализацию проекта перехода на другую операционную систему в Иркутской области взял на себя разработчик программного комплекса «АДИС» — ООО «Новые Системные Технологии». В ходе миграции диспетчерской системы СМП на ПК «АДИС» на базе ОС Linux CentOS специалисты «с нуля» переработали серверную и клиентскую части компонентов, чтобы они корректно функционировали под Astra Linux. В результате удалось увеличить производительность труда оперативного и административного персонала станций скорой помощи, а благодаря встроенным в ОС Astra Linux средствам защиты — обеспечить высокий уровень безопасности информации, в том числе персональных данных. На текущий момент в Иркутской области выстроено единое пространство для оперативного управления бригадами СМП и ведения статистического учета и отчетности, где серверная и клиентская части работают в среде Astra Linux.

В Красноярском крае в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» создается централизованная информационная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью, включая санавиацию». В 2019 году на станциях и в отделениях СМП началось внедрение единого программного обеспечения — ПК «АДИС», что позволяет не только решить задачу диспетчеризации вызовов, но и автоматизировать большую часть бизнес-процессов станций СМП и отделений службы неотложной медицинской помощи. Поставка ПО осуществлялась с ОС Astra Linux, таким образом было выполнено требование использовать отечественную IT-продукцию в государственных учреждениях. Совместными усилиями специалисты ООО Фирма «Новые Системные Технологии» и КГБУЗ «Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр» интегрировали программный комплекс с региональными информационными ресурсами: единой системой ведения справочников, регистрами медицинских работников и застрахованного населения, центром обработки реестров в системе ОМС. На сегодняшний день уже проведена интеграция с региональной системой по диспетчеризации вызовов 112 и ведутся работы, направленные на интеграцию с региональной системой управления вылетами санавиации.

Планируется, что в Красноярском крае создание централизованной информационной подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью, включая санавиацию, будет полностью завершено.