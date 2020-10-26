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Ball Aerospace и Dassault Systemes заключили многолетний контракт по внедрению решений для цифрового проектирования

Интеграция Внедрения

Компания Ball Aerospace выбрала в качестве цифрового инженерного решения платформу 3DEXPERIENCE от Dassault Systemes. Благодаря этому сотрудничеству Ball Aerospace сможет использовать интегрированную платформу с унифицированными моделями данных и единым пользовательским интерфейсом. Это позволит компании ускорить цифровую трансформацию и обеспечить целостность цифровых данных за счет создания виртуальных двойников своих решений для космической отрасли. Компания Accenture станет основным партнером Ball Aerospace по внедрению платформы 3DEXPERIENCE.

«Платформа 3DEXPERIENCE от Dassault Systemes поможет Ball Aerospace обеспечить единый интегрированный подход к цифровому проектированию/ Компания Ball Aerospace пополнит ряды отраслевых клиентов, которые уже используют платформу для ускорения реализации проектов и повышения эффективности», – сказал Дэвид Циглер (David Ziegler), вице-президент по решениям для аэрокосмической и оборонной промышленности в Dassault Systemes.

«Цифровые технологии проектирования являются важным инструментом в развитии аэрокосмической индустрии. Они позволяют сократить итоговое время проекта – от получения концепции от заказчика до его реализации», – отметил Майк Газарик (Mike Gazarik), вице-президент по разработке Ball Aerospace.



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