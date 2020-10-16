Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Обеспечение кибербезопасности бизнеса в условиях пандемии коронавируса обсудят участники Oracle Online Security Day

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Новые разработки по обеспечению информационной безопасности организаций и предприятий представит крупнейшая американская корпорация в рамках Oracle Online Security Day. Мероприятие состоится 22 октября в формате веб-трансляции в режиме реального времени.

России входит в ТОП-5 стран мира по количеству кибератак. Особенно активно подвергалась взлому инфраструктура предприятий и организаций страны во время карантина. Сейчас, когда обязательным условием существования многих бизнесов является удаленное использование ИТ-инфраструктуры, проблемы сохранения целостности и конфиденциальности данных стоят как никогда остро. Директор по развитию бизнеса Oracle СНГ Дмитрий Юдин расскажет, как применение «облачных» разработок компании (таких как OCI WAF, API Gateway, Maximum Security Zones и Cloud Guard) в ЦОД позволят вывести безопасность хранения данных на новый уровень.

Наряду с представителями Oracle выступят приглашенные эксперты: Михаил Емельянников (консалтинговое агентство «Емельянников, Попова и партнеры») и Сергей Петраков (Топливная процессинговая компания). Как определить места наибольшей уязвимости информационной системы организации, какие меры предпринять, как дорабатываются продукты группы Identity Management для соответствия современным архитектурным требованиям, и как меняются требования регулятора: спикеры онлайн-мероприятия расскажут о последних достижениях по обеспечению кибербезопасности и защите данных клиентов, а также и приведут примеры решения наиболее частных проблем.

Участие в трансляции Oracle Online Security Day бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Подробнее о мероприяти и регистрация

Другие материалы рубрики

Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс

Как неправильно внедрить Agile. Десять главных ошибок

Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020

Семь распространенных мифов об облаках

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM

Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Плюсы и минусы Quad Bayer и Tetracell в камерах смартфонов

Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра