Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Stack Group, предоставляющая полный спектр облачных сервисов корпоративного уровня, и компания Virtuozzo, занимающаяся разработкой софтверных решений виртуализации, хранения данных для облачных сервисов и систем управления облачными сервисами, заключили стратегическое партнерское соглашение. Благодаря партнерству Stack Group создает линейку сервисов на базе облака M1Cloud с использованием программных продуктов Virtuozzo.

«Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов, поэтому постоянно расширяем линейку сервисов, которыми не просто удобно пользоваться, но и которые отвечают высокому уровню надежности и производительности, требуемым в корпоративном сегменте, а также с привлекательной стоимостью владения. Наша компания ориентирована на надежность, поэтому среди наших партнеров только крупнейшие вендоры и софтверные компании, в том числе HPE, VMware и теперь Virtuozzo - один из крупнейших разработчиков продуктов на OpenStack, которые пользуются доверием среди пользователей во всем мире. Программные продукты Virtuozzo позволят нам предложить качественно новый сервис для крупного и среднего бизнеса», – сказал Алексей Данильянц, генеральный директор Stack Group.

Главный исполнительный директор Virtuozzo Александр Файн отметил «Компания Virtuozzo имеет российские корни, в частности большинство наших разработчиков находится в Москве, однако бизнес-интересы были ориентированы преимущественно на западные рынки. В России мы наблюдаем рост интереса и доверия к облакам и отмечаем тенденцию к увеличению числа компаний – как сервис-провайдеров, так и конечных заказчиков – потенциально заинтересованных в альтернативах привычным вендорам, поэтому мы приняли стратегическое решение о выходе на территорию России в партнерстве с одним из крупнейших облачных игроков – Stack Group. Соглашение между Stack Group и Virtuozzo позволит бизнесу получить широкий доступ к сервисам виртуализации и все преимущества от решений из экосистемы OpenStack, KVM и программно-определяемых хранилищ данных. Компания Stack Group – успешный и стабильный партнер, который ориентирован на коммерческий сегмент рынка, уже имеет высоконадежное облако M1Cloud и мультиотраслевой клиентский портфель».

Заказчики получат доступ к сервисам виртуализации, созданным с использованием решений Virtuozzo Hybrid Infrastructure с дополнительными возможностями по самостоятельному развертыванию балансировщиков нагрузки LBaaS, сетевых компонентов, кластеров Kubernetes, при этом смогут получить первую линию технической поддержки в России, с русскоязычными специалистами компании Stack Group.