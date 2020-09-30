Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Бизнес Интеграция Инфраструктура Облака

Stack Group, предоставляющая полный спектр облачных сервисов корпоративного уровня, и компания Virtuozzo, занимающаяся разработкой софтверных решений виртуализации, хранения данных для облачных сервисов и систем управления облачными сервисами, заключили стратегическое партнерское соглашение. Благодаря партнерству Stack Group создает линейку сервисов на базе облака M1Cloud с использованием программных продуктов Virtuozzo.

«Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов, поэтому постоянно расширяем линейку сервисов, которыми не просто удобно пользоваться, но и которые отвечают высокому уровню надежности и производительности, требуемым в корпоративном сегменте, а также с привлекательной стоимостью владения. Наша компания ориентирована на надежность, поэтому среди наших партнеров только крупнейшие вендоры и софтверные компании, в том числе HPE, VMware и теперь Virtuozzo - один из крупнейших разработчиков продуктов на OpenStack, которые пользуются доверием среди пользователей во всем мире. Программные продукты Virtuozzo позволят нам предложить качественно новый сервис для крупного и среднего бизнеса», – сказал Алексей Данильянц, генеральный директор Stack Group.

Главный исполнительный директор Virtuozzo Александр Файн отметил «Компания Virtuozzo имеет российские корни, в частности большинство наших разработчиков находится в Москве, однако бизнес-интересы были ориентированы преимущественно на западные рынки. В России мы наблюдаем рост интереса и доверия к облакам и отмечаем тенденцию к увеличению числа компаний – как сервис-провайдеров, так и конечных заказчиков – потенциально заинтересованных в альтернативах привычным вендорам, поэтому мы приняли стратегическое решение о выходе на территорию России в партнерстве с одним из крупнейших облачных игроков – Stack Group. Соглашение между Stack Group и Virtuozzo позволит бизнесу получить широкий доступ к сервисам виртуализации и все преимущества от решений из экосистемы OpenStack, KVM и программно-определяемых хранилищ данных. Компания Stack Group – успешный и стабильный партнер, который ориентирован на коммерческий сегмент рынка, уже имеет высоконадежное облако M1Cloud и мультиотраслевой клиентский портфель».

Заказчики получат доступ к сервисам виртуализации, созданным с использованием решений Virtuozzo Hybrid Infrastructure с дополнительными возможностями по самостоятельному развертыванию балансировщиков нагрузки LBaaS, сетевых компонентов, кластеров Kubernetes, при этом смогут получить первую линию технической поддержки в России, с русскоязычными специалистами компании Stack Group.



Другие материалы рубрики

IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса

В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»

Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Техноблог

Робоботинки как способ решения проблемы с передвижением в VR

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра