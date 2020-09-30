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МТС создала в Екатеринбурге центр экспертизы по цифровым решениям

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС создала на Урале новое подразделение для решения как локальных, так и комплексных задач модернизации IT-структуры своих клиентов.

К работе в цифровом офисе МТС привлечены эксперты, имеющие опыт реализации цифровых решений в компаниях различных отраслей экономики. В задачи новой команды входят комплексный аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, анализ потребностей в высокотехнологичных продуктах, разработка оригинальной цифровой архитектуры, поставка оборудования и его запуск.

Ранее МТС предоставляла b2b клиентам в основном готовые ИТ- продукты из портфеля компании. Но опыт показал, что многие предприятия нуждаются в нестандартных решениях. Особенно это касается компаний среднего и крупного бизнеса. Одним, имеющим достаточно развитую инфраструктуру, требуется модернизация уже работающих, но всё хуже справляющихся со своими задачами, систем. Другие испытывают потребность только в одном новом IT-продукте, например, создании удалённых рабочих мест, для решения привычных задач. Третьим, для реализации оригинальных планов, требуется совершенно иная архитектура, но они не готовы потратить весь бюджет стартапа на решение только одной задачи.

«Многие наши корпоративные клиенты имеют свои высокопрофессиональные ИТ-отделы, способные решать текущие вопросы цифровой инфраструктуры предприятия. Но, когда дело касается модернизации систем или увеличения их функционала, компетенций штатных сотрудников бывает недостаточно. Цифровой офис МТС – тот самый взгляд со стороны, который способен «разогнать» уже имеющиеся мощности заказчика или найти пути решения задач инновационными методами, используя облачные технологии, интернет-вещей и Big Data. Поскольку МТС и в своей работе ежедневно использует эти современные технологии – консультации наших экспертов могут стать максимально эффективным ключом к решению любых проблем цифровой экономики предприятий». – сказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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