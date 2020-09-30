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«Кометрика» перенесла свои сервисы в облачную инфраструктуру Mail.ru Cloud Solutions

Интеграция Инфраструктура Облака

Разработчик ИТ-решений для умного города и цифрового бизнеса «Кометрика» перенес свои сервисы в облачную инфраструктуру Mail.ru Cloud Solutions (MCS). Это помогло компании ускорить создание и развертывание приложений, а также обеспечить отказоустойчивость с помощью автоматического масштабирования ресурсов на Kubernetes.

«Кометрика» (входит в «ИКС Холдинг») создает ИТ-продукты для бизнеса и госструктур, обеспечивает их разработку, внедрение и поддержку. Среди проектов разработчика: первая в России B2B-площадка на базе блокчейна «Факторинг», «Цифровая управляющая компания» с применением умных датчиков на базе интернета вещей (IoT), «Цифровой офис», позволяющий по-новому управлять офисным пространством. В большинстве случаев на старте разработки сложно оценить масштаб требуемых ресурсов, поэтому компания отдала предпочтение облачной модели с оплатой только за используемые мощности и функциями автоматического масштабирования.

Большинство проектов «Кометрики» — это создание решения с нуля, его дальнейшая эксплуатация и поддержка. Количество запускаемых для этого виртуальных машин исчисляется сотнями. Помимо этого, организация использует инструменты контейнеризации, чтобы передавать заказчикам и обновлять функционирующие в них приложения. Чтобы разворачивать среды тестирования и разработки сервисов и управлять множеством контейнеров, компании требовалась надежная облачная инфраструктура с высоким уровнем поддержки и решениями для оркестрации.

Миграция в облако MCS позволила «Кометрике» развернуть на облачной платформе собственную разработку и инфраструктуру проектов заказчиков. Для оркестрации контейнеров и автоматического распределения нагрузки компания использует Kubernetes-as-a-Service (KaaS), сервис Mail.ru Cloud Containers. Это помогло стандартизировать процессы и ускорить разработку в семь раз за счет появления каналов оперативной доставки ПО на серверы различных проектов. Автоматическое масштабирование позволило сократить расходы за счет перераспределения мощностей в периоды спадов и пиков активности. Также благодаря решению KaaS удалось снять часть административной нагрузки с DevOps-специалистов — полную поддержку сервиса обеспечивают эксперты Mail.ru Cloud Solutions. Кроме того, в результате перехода в облако «Кометрика» получила доступ к объектному хранилищу S3, в котором размещаются резервные копии виртуальных машин и баз данных.

В планах компании расширять список используемых облачных сервисов для развития новых направлений бизнеса, таких как дополненная реальность (AR) и машинное обучение.

«Сотрудничество с MCS, в ходе которого наши сервисы были перенесены в облако, позволило значительно сократить расходы благодаря автоматическому масштабированию Kubernetes и стандартизировать большую часть ключевых бизнес-процессов. Мы будем рады укрепить сотрудничество, подключив новые облачные сервисы, соответствующие задачам бизнеса», — сказал Антон Кузнецов, руководитель группы системных инженеров, «Кометрика».

«Облачная платформа MCS стала надежным фундаментом для разработки инновационных ИТ-продуктов в области умного города и цифровых госпроектов. Наших PaaS-решения помогли «Кометрике» ускорить создание и выпуск новых продуктов на рынок», — отметил Илья Летунов, руководитель Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

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