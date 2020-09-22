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«Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании»

Интеграция Инфраструктура

«Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании». Современные мультимедийные пространства в штаб-квартире «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) предназначены для командной работы и обучения. Подход к оснащению переговорных комнат и конференц-залов, предложенный ИТ-компанией «КРОК», позволил выйти за рамки их привычной функциональности и создать технологичную и комфортную офисную среду.

Мультимедийные решения, повышающие эффективность работы, внедрены в девяти переговорных комнатах, в трех учебных классах и двух конференц-залах в новом офисе ИНК в Иркутске. Они позволяют сотрудникам компании рационально использовать помещения, экономить время при их бронировании и проведении совещаний.

Теперь забронировать переговорную комнату сотрудники ИНК могут удаленно или с помощью расположенных на входе в помещение touch-панелей. После этого помещение автоматически резервируется, а встреча появляется в расписании. Продуктивно использовать рабочее время на совещаниях сотрудникам ИНК помогает беспроводная система оперативной передачи контента со смартфонов, планшетов и ноутбуков на большие экраны.

Датчики присутствия позволяют управлять занятостью переговорных комнат и автоматически выключать оборудование, если помещение забронировано, но не используется. В дальнейшем аналитические данные по бронированию помогут административной службе ИНК прогнозировать загрузку и принимать решения о создании дополнительных помещений для встреч.

«Аудиовизуальные системы не только делают офисное пространство технологичным, но и открывают новые возможности для коммуникации команды, позволяют эффективно выстроить учебный и рабочий процессы, повысить скорость принятия решений», – отметил Никита Гулевич, директор департамента системного администрирования и технического сопровождения ИНК.

В одном из конференц-залов специалисты «Крок» установили светодиодную видеостену 2880х1620 мм. Она позволяет демонстрировать презентации с высокой детализацией изображения независимо от освещения. Чтобы совещания проходили в комфортном для всех участников режиме, конгресс-система автоматически стабилизирует уровень звука для всех выступающих. Внедренная «Крок» система бесперебойного питания дает возможность не прерывать встречу даже в случае отключения электроэнергии.

Также «Крок» оснастила переговорные комнаты и конференц-залы системами видеосвязи, чтобы сотрудники ИНК могли проводить переговоры с партнерами и коллегами из других регионов. А быть в курсе новостей компании персоналу помогает система корпоративного телевидения. Более 20 мониторов с актуальной информацией установлены рядом с лифтами и в столовой.

Для своевременного технического обслуживания и управления всеми AV-устройствами специалисты «Крок» внедрили систему удаленного мониторинга оборудования. Это позволит сделать процесс эксплуатации аудиовизуальных систем максимально простым.

«В этом году многие компании были вынуждены пересмотреть требования к организации офисных пространств и задуматься о внедрении новых ИТ-инструментов для коммуникации. Современные мультимедийные решения позволяют не терять рабочий ритм даже в отсутствие командировок и регулярных встреч всей команды. Также с их помощью можно контролировать количество людей в переговорных комнатах и соблюдение социальной дистанции. Опыт "Крок" по трансформации офисов позволяет внедрять решения, которые полностью отвечают сегодняшним вызовам», – отметил Дмитрий Шабанов, руководитель направления мультимедийных систем ИТ-компании «Крок».



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