Softline оснастила «Дом научной коллаборации» в Ростове-на-Дону современным оборудованием и программным обеспечением

В рамках национального проекта «Образование» компания SoftLine оснастила центр развития компетенций «Дом научной коллаборации» в Ростове-на-Дону всем необходимым оборудованием и программным обеспечением. Уже с сентября 2020 г. дети и подростки смогут не только обучаться здесь по программам технического и естественно-научного направления, но и участвовать в хакатонах, мастер-классах, олимпиадах, конференциях регионального и федерального уровня.

«Дом научной коллаборации имени А.С. Попова» открыт 1 сентября 2020 г. на базе Донского государственного технического университета и Областного экологического центра учащихся в Ростове-на-Дону. Для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет здесь уже разработаны уникальные программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, рассчитанные минимум на 72 часа. Вести занятия будут опытные наставники, которые прошли подготовку в инновационном центре «Сколково». Методисты «Дома научной коллаборации» запускают проекты не только для школьников, но и для учителей. Например, педагоги Ростовской области могут повышать свой профессиональный уровень, используя специализированную платформу «Школа эффективности».

Центр оснащен самыми современными техническими решениями. Чтобы выбрать надежного поставщика, способного в установленные сроки организовать поставку, внедрение и запуск необходимого оборудования и программного обеспечения, были проведены конкурентные торги в полном соответствии с требованиями 44-ФЗ. Победителем стала компания Softline, которая предложила наиболее оптимальные по качеству и стоимости решения.

В рамках государственного контракта Softline оснастила учебные помещения и лаборатории «Дома научной коллаборации» высокопроизводительным оборудованием от ведущих мировых вендоров. Теперь учащиеся центра смогут осваивать передовые инженерные и научные направления: конструировать роботов, проектировать и создавать собственные электронные устройства на базе микрокомпьютеров, собирать и программировать беспилотные летательные аппараты. Используя оборудование и программное обеспечение, подобранное Softline, центр начнет решать и прикладные задачи, в том числе в сотрудничестве с региональными организациями. Например, применение БПЛА в комплекте с геодезическим ПО даст возможность формировать ортофотопланы территорий и даже изготавливать уменьшенные модели поверхности, задействовав при этом поставленные 3D принтеры. VR-оборудование и ПО позволят создавать собственные виртуальные пространства, а лабораторные приборы и реактивы помогут получить опыт, востребованный в биоинженерии и микробиологии. Таким образом, центр будет прививать навыки, необходимые для работы в инновационных областях.