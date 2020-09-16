В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips

Врачи НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, лидера в области травматологии и ортопедии детского возраста в России, начали применять в работе новый магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia Elition 3.0T. Устройство позволит им получать МР-изображения улучшенного качества и значительно ускорить процедуру МРТ. Благодаря ему флагман детской травматологии и ортопедии сможет вывести научные исследования с использованием МРТ на новый уровень и повысить качество визуализации при диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата у маленьких пациентов. Высокотехнологичное оборудование приобретено при софинансировании благотворительного фонда «Линия жизни».

Уже сейчас специалисты института могут поделиться опытом использования устройства. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, благодаря проведенным в том числе на нем исследованиям за первые восемь месяцев 2020 года в центре пролечено 3903 пациентов, сделано 4000 высокотехнологичных операции, невозможных в других стационарах.

«Вот уже 130 лет в нашем центре разрабатываются и применяются инновационные технологии диагностики, хирургического лечения и реабилитации детей с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата, последствиями травм и ожогов. Подспорьем в научных разработках нам служат многолетний исследовательский опыт и, конечно, доступное нам высокотехнологичное оборудование, – отметил директор ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава РФ, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор, д.м.н. Алексей Георгиевич Баиндурашвили. – Мы надеемся, что применение нового МРТ компании Philips позволит специалистам нашего национального центра делать новые открытия, благодаря которым мы сможем еще эффективнее оказывать помощь маленьким пациентам».

МРТ Philips Ingenia Elition 3.0T устанавливает новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3.0 Тл. Продолжительность МРТ сокращается за счет оптимизации всех этапов процедуры, от укладки пациента в туннеле до анализа полученных данных. Скорость сканирования повышается как в режиме 2D, так и в 3D. Эффект достигнут при помощи целого ряда решений. В частности, томограф поддерживает технологию Compressed SENSE, которая способна ускорять сканирование на 50% без потери качества изображения, что особенно важно при обследовании детей, находящихся под наркозом. В других случаях эта опция может увеличивать пространственное разрешение до 60%, что позволяет врачам получать более детальные снимки. При этом время процедуры остается неизменным. Благодаря этому врачи могут, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы.

«Уже четвертый год мы плодотворно сотрудничаем с НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера. За это время мы приобрели для института 5 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе софинансировали закупку МРТ, – сказала президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. – Мы гордимся совместной работой с учреждением. Поздравляем институт со 130-летием! Знаем, что накопленный опыт центра поможет тысячам детей обрести здоровье, а значит счастливое детство».