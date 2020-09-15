Исследование Oxford Economics и SAP: управление с помощью данных во время пандемии

SAP SE представила исследование, проведенное совместно с Oxford Economics, в ходе которого эксперты выяснили как компании включают комплексный подход к управлению в повседневную бизнес-стратегию. Подобный подход, известный как системное мышление, требует, чтобы все подразделения компании, а также внешние партнеры и клиенты, использовали аналитику в режиме реального времени, базирующуюся на качественных прозрачных данных. Исследование проводилось во время пандемии коронавируса, в нем приняли участие около 3000 топ-менеджеров со всего мира, работающие в 10 разных индустриях.

Около 25% респондентов ответили, что их коммуникации, обмен данными и управление процессами были полностью интегрированными, в то время как еще 21% - что эти функции были частично или полностью изолированы.

Интегрированный подход окупается, поскольку компании получают ряд преимуществ в результате интеграции бизнес-функций: 47% организаций, которые интегрировали хотя бы часть бизнес-процессов, зафиксировали снижение затрат и расходов, 38% компаний, интегрировавших кадровые функции и процессы развития талантов, отметили снижение текучести кадров, 53% предприятий, использующие сбор и анализ данных, смогли повысить эффективность и скорость принятия решений.

На первый план выходит управление опытом сотрудников, так 72% руководителей говорят о том, что их корпоративная культура положительным образом влияет на качество поставляемых продуктов и услуг.

Эдвард Коун, редакционный директор Oxford Economics, отметил: «Исследование показало, что в большинстве компаний были предприняты определенные шаги для интеграции бизнес-процессов, однако необходимо масштабировать эту работу на весь бизнес целиком, а не на некоторые процессы. Такой подход, позволяющий связать их все воедино, поможет быстрее реагировать на возникающие проблемы и подготовит позиции для будущего роста».