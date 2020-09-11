Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS

На состоявшейся международной конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020 (Together) были представлены обновления ключевых экосистемных продуктов Huawei и Honor: фирменная операционная система HarmonyOS 2.0, интерфейс EMUI 11 и платформа HMS (Huawei Mobile Services). Инновации, реализованные в новых версиях, открывают разработчикам приложений и партнёрам по экосистеме новые возможности для повышения комфорта повседневной жизни людей по всему миру.

Компания Huawei впервые представила свою универсальную операционную систему HarmonyOS в 2019 году. За прошедшее время для неё была разработана обширная линейка мобильных устройств, отличающихся быстродействием, мгновенным подключением к сетям, взаимодействием на аппаратном уровне и возможностью совместного использования ресурсов. Представленная сегодня HarmonyOS 2.0 значительно расширяет возможности распределённой технологии, включая программную шину, управление данными и безопасность. Одновременно Huawei представила адаптивный фреймворк пользовательского интерфейса, позволяющий разработчикам быстро охватывать десятки миллионов устройств и пользователей.

С этим обновлением HarmonyOS официально становится операционной системой с открытым исходным кодом, и теперь разработчики приложений смогут получить доступ к эмуляторам, пакетам SDK и инструментам IDE. Проект с открытым исходным кодом, переданный в дар Фонду OpenAtom, будет запускаться поэтапно, а бета-версия мобильной HarmonyOS на первом этапе будет открыта для разработчиков в Китае уже в конце 2020 года.

«Уже с 10 сентября HarmonyOS становится доступной для устройств интернета вещей с объёмом оперативной памяти от 128 КБ до 128 МБ, таких как Смарт ТВ, носимые устройства, автомобильные мультимедийные системы и многое другое, — сказал Ричард Ю. — В апреле 2021 года мы откроем операционную систему для устройств с оперативной памятью от 128 МБ до 4 ГБ, а в октябре 2021 — для устройств с ОЗУ более 4 ГБ».

Представленная недавно версия пользовательского интерфейса EMUI 11, основанного на распределенной технологии HarmonyOS, способна взаимодействовать не только со смартфонами. Новая операционная система позволяет мобильным устройствам взаимодействовать с компонентами интернета вещей, работающими на HarmonyOS, позволяя, например, использовать камеру устройства с большим экраном для видеозвонков. Всё дело в прямых беспроводных соединениях между смартфонами и другими подключёнными домашними устройствами на базе HarmonyOS, что позволяет выводить экран одного устройства на экран другого и так далее.

При создании EMUI 11 разработчики основывались на исследованиях человеческого фактора, включая визуальные, аудиальные, тактильные и другие аспекты. Усовершенствованная оболочка интерфейса направлена на то, чтобы обеспечить более эстетичный и персонализированный опыт взаимодействия с умными устройствами. Функция Always-on Display в EMUI 11 следует философии одного из величайших художников-модернистов Пита Мондриана. А обновлённая анимация функции основана на приёмах киноиндустрии и задействует метод плавной смены кадров «shot in one take». Пользователи смогут настроить функцию Always-on Display в соответствии с собственными предпочтениями. Кроме того, в EMUI 11 была обновлена функция «Multi-screen Collaboration», представленная в EMUI 10.1. В новой версии интерфейса функция носит название «Smart Multi-screen Collaboration» и предполагает еще более эффективные технологические решения для многозадачности.

Развёртывание бета-версии EMUI 11 начнётся с 10 сентября. Бета-версия интерфейса Magic UI 4.0 станет доступна для российских пользователей смартфонов серий Honor 30 и Honor View 30 в 4 квартале 2020 года.

Благодаря поддержке более чем 1,8 миллиона зарегистрированных разработчиков со всего мира, платформа AppGallery и экосистема HMS продолжает успешно развиваться. 2020 год стал особенно успешным. На сегодняшний день в AppGallery доступно более 96 000 приложений, интегрированных с инструментами HMS Core, и более 490 миллионов активных пользователей. С января по август 2020 года в AppGallery было зафиксировано рекордное число скачиваний — 261 миллиард.

Следуя стратегии «Глобально+локальное», AppGallery фокусируется на предоставлении пользователям качественных сервисов, наиболее актуальных в их регионе. Например, в России бренд Honor наладил прочные партнерские отношения с такими лидерами отрасли, как Яндекс, Mail.ru group, Сбербанк и многие другие. Яндекс — один из ведущих российских партнеров, специализирующийся на продуктах и услугах в сфере интернета. На сегодняшний день пользователям AppGallery доступны все основные приложения Яндекса: транспорт, развлечения, браузер и другие. Примерно 14–15% загрузок Android-приложений «Яндекс.Такси» и 7% загрузок других продуктов Яндекса приходится на AppGallery. Большинство приложений Mail.ru group, еще одной ведущей российской интернет-компании, также доступны для пользователей AppGallery. Крупнейший банк России Сбербанк запустил решение для бесконтактных платежей SberPay, благодаря доступности которого в AppGallery пользователи Huawei и Honor могут просто и безопасно расплачиваться с помощью смартфонов с поддержкой NFC.

Всего за один год инструментарий HMS Core 5.0 увеличился с 14 до 56 комплектов, а количество API-интерфейсов возросло с 885 до 12 981, охватив семь основных сегментов и помогая разработчикам быстрее внедрять инновации за счёт упрощения процесса разработки.

Компания Huawei остаётся верной своей цели открывать программные и аппаратные возможности своей мобильной платформы для сторонних разработчиков. На сегодняшний день им доступны основные сервисы, такие как браузер, поиск, карты, платежи и рекламные инструменты, что позволяет быстрее создавать и запускать качественные мобильные приложения, повышая комфорт повседневной жизни пользователей по всему миру. Huawei открывает для разработчиков прямой доступ и к аппаратным компонентам мобильных устройств, таким как фотокамеры, средства связи и трансляций, а также лучшие решения в области защиты информации.

Huawei помогает разработчикам исследовать возможности для бизнеса в Китае и на других мировых рынках, предоставляя консультации по актуальным вопросам, сервисы для локализации и интеграции приложений, а также маркетинговые и рекламные услуги. Huawei продолжает расширять ассортимент услуг для разработчиков. В настоящее время компания создаёт три лаборатории для глобального сотрудничества в области экосистемы: в России, Польше и Германии, чтобы оказывать услуги разработчикам по внедрению, тестированию и сертификации приложений. Кроме того, в Румынии, Малайзии, Египте, Мексике и России будут созданы пять сервисных центров, которые будут предоставлять разработчикам локальные сервисы и платформы, способствующие развитию и внедрению инноваций.

На выставке IFA 2020 Honor объявил о заключении партнёрского соглашения с Red Bull Basement 2020. В качестве официального партнера по мобильным сервисам и ПК, Honor будет помогать студентам и молодым разработчикам в университетах внедрять инновации с помощью экосистемы HMS, HMS Phone и серии ноутбуков Honor MagicBook, повышая их квалификацию сегодня, чтобы изменить мир к лучшему уже завтра.

Honor запускает проект «Спроси меня о HMS Core 5.0», призванный наладить связь с любителями технологий по всему миру. С сегодняшнего дня энтузиасты технологий могут задать вопросы экспертам HMS в Honor Club.

В этом году обновления технологии Huawei HiLink будут развиваться по пяти ключевым направлениям: подключение, взаимодействие, работа, поставка решений и идентификация. Цель состоит в том, чтобы сделать миллиарды устройств интернета вещей легко подключаемыми, более удобными для управления и контроля и дать им возможность беспрепятственно взаимодействовать друг с другом, чтобы создать связанную аппаратную экосистему для любых сценариев. В настоящее время экосистема интернета вещей Huawei насчитывает 50 миллионов активных пользователей, которые ежедневно отправляют более 1 миллиарда запросов на взаимодействие с устройствами по различным сценариям, а общее количество загрузок приложения Smart Life составляет уже 400 миллионов.

На IFA 2020 бренд Honor представил также ряд новых устройств: умные часы Honor Watch GS Pro и Honor Watch ES, обновлённый ноутбук Honor MagicBook Pro и другие продукты, расширившие универсальную экосистему подключённых устройств. Ноутбук Honor MagicBook Pro и часы Honor Watch GS Pro были удостоены награды «Best of IFA 2020» от изданий Android Headline, Phandroid, Tech Adviser, NewsWeek и Expert Reviews. Honor MagicBook Pro получил также премию «Best of IFA 2020» от Android Authority и Tom’s Guide. WIRED признал Honor MagicBook Pro одним из «лучших новых гаджетов IFA 2020», а Techradar включил его в свой список «hottest tech IFA awards 2020».