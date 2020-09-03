«Техносерв Cloud» включил в свое облако СЗЛК

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о начале сотрудничества с «Северо-Западной Логистической Компанией» (СЗЛК).

В рамках сотрудничества СЗЛК разметила часть своих данных в «Облачном хранилище». Услуга позволяет сократить затраты на хранении больших объемов информации, которые занимают много места на диске и редко используются. Например, резервные копии или архивы документации. Использование «Облачного хранилища» позволяет оптимизировать расходы, повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения. «Техносерв Cloud» обеспечивает высокий уровень безопасности данных заказчика, размещенных в облаке, благодаря шифрованию при передаче и хранении данных, тонкой настройке прав доступа, а также логированию всех операций с файлами. Облачное решение поддерживает протокол доступа S3 API и полностью совместимо с Amazon Web Services.

«Облачное хранилище» − одна из популярных услуг в продуктовой линейке «Техносерв Cloud». Она позволяет существенно сэкономить денежные средства заказчика и обладает высокой доступностью благодаря легко конфигурируемому комплексу элементов ИТ-инфраструктуры. Услуга обладает высокой надежностью хранения – от 99,999999, что в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с RAID-6. Для каждого клиента мы предусмотрели возможность индивидуальной настройки корпоративной политики хранения информации. Кроме того, клиент может легко управлять данными: переносить, хранить, контролировать, оперативно их извлекать и восстанавливать, используя удобную панель управления в личном кабинете», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».