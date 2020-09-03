Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena

Intel представила новый бренд Intel Evo для ноутбуков, разработанных и верифицированных в рамках инновационной программы Intel Project Athena. Модели, созданные в рамках новой платформы, оснащены процессорами Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe и соответствуют второй редакции спецификаций и ключевых показателей пользовательского опыта (key experience indicators, KEI) программы Project Athena. Кроме того, ко второму году развития программы процесс верификации получил более строгую и наглядную методологию тестирования на основе выполнения реальных повседневных задач.

Ноутбуки, представляющие платформу Intel Evo, созданы, чтобы помочь пользователям решать наиболее важные для них задачи. Сочетание выдающихся характеристик делает эти ноутбуки удобными в использовании в различных условиях, сводя к минимуму задержки, другие раздражающие факторы и зависимость от заряда батареи. Все разработки на платформе Intel Evo проверяются на соответствие следующим ключевым показателям пользовательского опыта (KEI, key experience indicator): равномерная отзывчивость при работе от аккумулятора, выход из режима сна менее, чем за 1 секунду, 9 или более часов автономной работы систем с дисплеями FHD в реальных условиях, до 4 часов работы систем с дисплеями FHD после менее, чем 30 минут быстрой зарядки.

Ноутбуки, прошедшие верификацию, получат специальный бейдж Intel Evo, что поможет клиентам при выборе мобильного устройства для качественного выполнения реальных повседневных задач. В этом году будут представлены более 20 верифицированных моделей, в том числе Acer Swift 5, Asus Zenbook Flip S, Lenovo Yoga 9i и Samsung Galaxy Book Flex 5G.

Project Athena – это долгосрочная программа развития инноваций, в рамках которой Intel создает условия для разработки передовых ноутбуков и мобильных устройств. В 2019 году Intel заложила технологическую основу программы и создала необходимую для ее реализации инфраструктуру. Изучив, как люди используют ноутбуки для решения своих реальных ежедневных задач, Intel разработала концепцию ключевых показателей пользовательского опыта (key experience indicators, KEI), позволяющую измерить характеристики моделей, созданных в рамках программы Project Athena. В отличие от подхода к измерениям, при котором оценивается исполнение отдельных задач в контролируемых лабораторных условиях, Intel оценивает выполнение реальных ежедневных процессов в рабочей среде, что позволяет понять, как в действительности будет вести себя ноутбук.

В 2020 году Intel обновила методологию тестирования, чтобы еще больше приблизить ее к реальной жизни. Вторая редакция спецификаций уделяет большее внимание взаимодействию между локальными и облачными задачами, что лучше отражает специфику современного гибкого рабочего окружения. Исследования Intel показали, что большинство людей используют несколько учетных записей в облачных сервисах, одновременно с запущенными в фоновом режиме сетевыми приложениями - Chrome, Zoom, Spotify или Twitter. Intel также увеличила число нагрузок, по которым определяются характеристики KEI, до 25, по сравнению с 15 в первой редакции спецификаций. Это позволит пользователю быть уверенным в том, что верифицированные ноутбуки обладают возможностями и технологиями, соответствующими обещанным показателям при использовании в реальных условиях.

Все модели Intel Evo оснащены процессорами Intel Core i7 или i5 11 поколения с графикой Intel Iris Xe, обладают передовым интерфейсом проводного подключения Thunderbolt 4 и лучшим в своем классе5 встроенным беспроводным адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+), а также обеспечивают выдающееся качество звука и изображения.

Более 150 партнеров Intel, включая компании Acer, Asus, Dell, Dynabook, Google, HP, Innolux, Lenovo, Microsoft, Samsung и Sharp и многих других, поддерживают развитие инициативы Project Athena. Разделяя видение будущих адаптивных возможностей ПК, они продолжают расширять границы инноваций в мобильных системах, используя искусственный интеллект, 5G и предлагая новые форм-факторы.

Intel усиливает образовательную составляющую работы с экосистемой, стремясь к тому, чтобы партнеры могли быть уверены в обновленной методологии Project Athena, и продолжает совместную разработку передовых мобильных систем. В рамках этой работы Intel предоставила партнерам инструмент для автоматического тестирования, позволяющий оценивать, корректировать и оптимизировать дизайн и конструкцию ноутбука для повышения производительности и времени автономной работы.

С 2019 года открытые лаборатории Intel Open Labs в Тайбэе, Шанхае и Фолсоме (Калифорния), помогают разработчикам, участвующим в Project Athena, оптимизировать работу мобильных систем для повышения производительности и уменьшения энергопотребления. Возможность использования ресурсов Open Labs востребована партнерами Intel – оборудование для тестирования комплектующих загружено в среднем на 90%. В настоящий момент более 140 компонентов мобильной платформы прошли верификацию в Open Labs. В этом году Intel расширила ассортимент тестируемого оборудования, включив в него память и SSD-накопители с кастомизированной прошивкой. Совместные усилия Intel и ее партнеров направлены на дальнейшее последовательное воплощение видения Intel развития возможностей ноутбуков.