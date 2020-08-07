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Datafloor наращивает объем реализованных проектов

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataDome продолжает развивать направление проектирования, производства и монтажа систем силовых фальшполов под брендом Datafloor в рамках дочернего предприятия «Датафлор». В настоящее время отечественная разработка успешно применяется как для установки тяжелого оборудования в индустриальных помещениях, так и для многоуровневого размещения коммуникаций в подпольном пространстве. По результатам работы компании за первое полугодие 2020 г. было спроектировано свыше 10 000 кв. м. систем фальшполов, при этом заказчиками Datafloor выступили не только коммерческие, но и корпоративные дата-центры.

Андрей Павлов, генеральный директор DataDome, сказал: «Я наблюдаю за развитием Datafloor с самого рождения бренда и рад достигнутым успехам. Сегодня Datafloor ― это надежный независимый поставщик технических решений, которые пользуются доверием на рыке строительства центров обработки данных. Наше сотрудничество позволяет реализовывать действительно крупные и интересные проекты».

В 2020 году портфолио Datafloor пополнили проекты силовых фальшполов для таких заказчиков, как МегаЦОД-2 Сбербанка в инновационном центре «Сколково» в Москве — комплекс решений был осуществлен для территории площадью 1600 кв. м; «Т2 Мобайл» — совокупная площадь работ для четырех дата-центров компании в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону составила 5021,5 кв. м; ЦОД «Релком Дата» в Москве — решения были произведены для участка площадью 407,2 кв. м; «Дата-центр IMAQLIQ» в Санкт-Петербурге — площадь работ составила 90 кв. м; «Центр Технологий ЦОД» — масштаб решений для двух дата-центров в Санкт-Петербурге и Новосибирске был равен 3680 кв. м.

В настоящий момент командой Datafloor полностью осуществлена поставка и монтаж более 60% от общего объема спроектированных за этот период систем силовых фальшполов.

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