Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen

Navicon завершила внедрение системы L4 Utrace Hub и L4 Utrace Proxy – облачного решения для комплексного управления маркировкой лекарственных препаратов – для российского подразделения группы компаний Aspen («Аспен Хэлс»).

Фармацевтическая компания Aspen является одной из самых быстрорастущих в мире: она специализируется на производстве как оригинальных и известных препаратов, таких как Фраксипарин, Арикстра, Эмла, Овестин, так и препаратов-дженериков, и поставляет их более чем в 150 стран мира. На рынке России подразделение Aspen начало работать в 2014 году. Продукция, которую реализует российское подразделение Aspen, производится в различных странах Европы и мира, часть лекарственных препаратов упаковывается во вторичную упаковку на площадках контрактных производителей в России.

Как и другим фармацевтическим компаниям, работающим в России, Aspen было необходимо внедрить систему маркировки лекарственных препаратов, удовлетворяющую всем требованиям российского законодательства. Фармкомпания выбрала облачное решение L4 Utrace Hub, которое помогает производителям полностью управлять маркировкой своей продукции. ИТ-решение разработала компания Utrace: она реализовала проект в Aspen вместе со своим партнером по внедрению систем маркировки – системным интегратором Navicon.

В рамках проекта по разработке и внедрению было выделено два этапа, первый из которых стартовал в феврале 2019 года.

На первом этапе была разработана система, обеспечивающая работу с контрактными производителями в России и дальнейшую дистрибуцию маркированных препаратов. Развертывание Utrace Hub завершилось в конце января 2020 года, а в феврале система была передана в опытно-промышленную эксплуатацию. На данный момент она успешно используется для получения данных обо всех операциях с препаратами, произведенными на территории РФ: обмен данными происходит в автоматическом режиме и требует лишь контроля со стороны пользователей – сотрудников Aspen. Сообщения публикуются в ИС МДЛП в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Целью второго этапа проекта было внедрение решения для препаратов, произведенных и маркируемых на зарубежных заводах. Специалисты Utrace и Navicon проводили разработку и внедрение второго этапа параллельно с первым, чтобы обеспечить реализацию проекта в срок. Для того, чтобы зарубежные производители могли заказывать и получать криптокоды из СУЗ (станции управления заказами), в Aspen также была внедрена система Utrace Proxy. Она уже прошла интеграционное и приемочное пользовательское тестирование. Запуск импортной цепочки ожидается в июне 2020 года.

Помимо внедрения Utrace Hub и Utrace Proxy специалисты разработчика реализовали интеграцию Utrace HUB и Proxy с WMS-системой 3PL-оператора и глобальной Track&Trace системой Aspen, что позволило обеспечить высокий уровень автоматизации обмена данными. Для прохождения валидации решения команда Utrace подготовила документацию по стандарту GAMP5.

«И российский отдел качества Aspen, и их коллеги из головного офиса предъявляли очень серьезные требования к валидации новых систем. Поскольку мы уже несколько лет внедряем системы для сериализации продукции, следим за всеми обновлениями и неоднократно помогали клиентам проходить аудиты, в рамках этого проекта нам также удалось оперативно подготовить все документы по стандарту GAMP5, чтобы валидация прошла с минимальными временными и ресурсными затратами», – сказал Константин Иванов, генеральный директор компании Utrace.

«Несмотря на сжатые сроки и высокие требования к качеству решений, а также частые изменения законодательства и рамок проекта, специалисты Navicon и Utrace выполнили все работы качественно и в срок. Мы рекомендуем и Navicon, и Utrace как надежных партнеров по внедрению маркировки», – отметила Юлия Голубева, проектный менеджер российского подразделения Aspen.

«Специалисты Navicon и Utrace оказывали профессиональную поддержку на всех этапах от анализа до внедрения, и продолжают делиться опытом в процессе ежедневной работы с системой маркировки. Рекомендуем наших партнеров как команду экспертов в этой области», – отметил Владимир Лебедев, менеджер по логистике и дистрибуции российского подразделения Aspen.