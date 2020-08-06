ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление

ГК «Силтэк» объявила о расширении линейки UHF RFID-продуктов, предложив рынку большой ассортимент радиометок-этикеток под общим брендом S-Label. Дальность считывания данных меток – от 1 до 12 метров, в зависимости от формата (размера) антенны.

Первая партия RFID-этикеток была поставлена в одну из крупнейших сетей по продаже изделий для дома. Применяются этикетки с чипом преимущественно для маркировки товаров, оборотной тары, прочих элементов складского хозяйства.

«Это сверхэкономичное решение для быстрой удаленной идентификации различных объектов – как находящихся в постоянном использовании, так и во временном обороте, – отметил Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности ГК «Силтэк». – Опыт крупнейших зарубежных ритейлеров доказал высокую эффективность такого подхода к системе учета материальных ценностей. К счастью, российские компании постепенно перенимают их опыт и внедряют у себя RFID-системы, которые сейчас не имеют себе равных по скорости обработки процессов, характерных именно для ритейла и логистики».

Линейка бренда S-Label включает в себя UHF RFID-метки разных размеров с клеящейся поверхностью для применения на гладких поверхностях, и вшивные – для изделий для текстиля.