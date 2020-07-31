В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава

В столице реализуется пилотный проект, стартовавший полгода назад по инициативе «Метровагонмаш сервис». Организация, занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава московского метрополитена, испытала систему контроля качества работы. Система представляет собой специальное Программное обеспечение и абонентские устройства в виде беспроводных мультисервисных приборов WMD7, собираемых ГК «Триалинк» в России.

WMD7 представляет собой сотовый телефон, работающий в сетях 3G/LTE или сетях Wi-Fi, имеющий встроенную видеокамеру с оптической стабилизацией изображения, мощную подсветку, клавишу PTT, позволяющую использовать устройство как РОС-радиостанцию (технология Voice-Over-IP) и защищенный корпус, по форме напоминающий фонарь.

Специально для «Метровагонмаш сервис», входящего в «Трансмашхолдинг», было разработано новое IT-решение, позволяющее более широко использовать возможности цифровизации в технологических процессах ремонта и обслуживания подвижного состава Московского Метрополитена. С помощью оригинального прибора WMD7 c установленным специальным ПО оперативно документируются в единой базе данных выполненные работы по ремонту и ТО, фиксируются в электронном виде обнаруженные в ходе ежедневного осмотра неполадки, исключается влияние человеческого фактора, повышается качество проводимых работ и сокращаются издержки.

Прибор WMD7 обеспечивает мощный поток света дальностью до 100 метров и обладает расширенным функционалом традиционного терминала связи, работающего в протоколе РОС (Push to Talk Over Cellular) через ведомственные сети Wi-Fi.

Для управления у WMD7 имеется сенсорный экран и клавиатура, с помощью которых выполняется работа со специализированным ПО. Прибор оснащен двумя видеокамерами для фиксации происходящего в виде фото или видео, передаваемых и хранящихся на специальном сервере.

Специалист, осматривая вагоны и обнаружив неисправность, с помощью устройства оперативно связывается с руководителем в режиме голоса или чата, отправляет фотографии и получает необходимые инструкции.

Информация с прибора WMD7, собранная в ходе осмотра, передается на сервер по беспроводным каналам связи, автоматически заносится в электронный паспорт и хранится на сервере. Указывается точное время создания фотодокументов.

После успешных испытаний новой системы планируется её внедрение во всех депо Московского Метрополитена. ГК «Триалинк» надеется, что новая IT-система контроля качества работ с использованием прибора WMD7 будет интересна и найдёт применение в других компаниях, работающих на транспорте, например для обслуживания и ремонта подвижного состава и локомотивов в ОАО «РЖД».

Универсальное решение интегрировано в общую IT-систему организации и предназначено для сервисных и технических служб. Использование в составе системы Беспроводного Мультисервисного прибора WMD7 позволяет техническим специалистам эффективно выполнять свою работу в различных местах, в том числе в условиях недостаточной освещенности.

На сегодняшний день в России не существует аналогов прибору WMD7 - универсальному абонентскому устройству, позволяющему не только обнаружить и фиксировать различного рода технические неисправности, но и постоянно находиться на связи. Оперативная передача и хранение информации позволяет ускорить переход и на цифровые технологии, обеспечивает формирования и поддержку в актуальном состоянии паспорта подвижного состава. Автоматизация многих процессов, современное российское ПО, созданное для контроля качества технологических процессов, специальное абонентское устройство – прибор WMD7 – позволили существенно сократить время от выявления проблемы до принятия решения и её устранения.