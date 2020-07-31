ABB представила роботизированную ячейку для контроля качества

ABB представила роботизированную ячейку для трехмерного контроля качества (3DQI), которая способна обнаружить дефекты тоньше человеческого волоса, незаметные невооруженным глазом. Ячейка значительно ускоряет производство, проводя быстрое и точное тестирование и делая метрологию проще и быстрее. Ячейка трехмерного контроля качества устраняет необходимость в длительном ручном тестировании, существенно снижая вероятность ошибки. Помимо повышения производительности, роботизированная ячейка снижает затраты, сводя к минимуму риск дефектов, которые могут привести к отзыву конечного продукта.

Ключевые преимущества ячейки 3DQI – комбинированная скорость, точность до 100 микрометров и гибкость за счет модульной конструкции, благодаря которой клиенты могут создавать решения в точном соответствии с их задачами.

Ячейка 3DQI предназначена для автономных испытательных станций, а ее модульность позволяет настраивать или расширять станцию в зависимости от потребностей бизнеса. Используя один трехмерный оптический датчик белого света для сканирования миллионов 3D-точек за кадр, можно создать подробную цифровую модель тестируемой детали и сравнить ее с исходным чертежом САПР. Это происходит в 10 раз быстрее, чем в случае применения традиционных координатно-измерительных машин.

Датчик может быть использован с любым роботом грузоподъемностью более 20 кг, и совместим с рядом роботов и поворотных столов, поэтому ограничений по размерам проверяемых деталей не существует.

Контрольный модуль 3DQI – новейшая разработка ABB, дополняющая FlexArc® и FlexLoader в растущем портфеле интеллектуальных гибких решений компании.

«Способность точно измерять и контролировать качество крайне необходимо для соответствия продуктов стандартам и удовлетворения ожиданий заказчиков, — сказала Таня Вайнио, управляющий директор бизнес-направления «Автомобилестроение» в ABB Robotics. — Традиционные методы тестирования медленные и фиксируют потенциальные ошибки качества зачастую слишком поздно. Наша ячейка 3DQI автоматизирует этот процесс, намного превосходя возможности традиционного контроля по скорости, точности и стабильности результатов. Мы разработали и опробовали нашу технологию 3DQI в автомобильных приложениях, включая поставщика автомобильной техники Benteler, и было доказано, что решение 3DQI улучшает качество продукции, производительность и безопасность, высвобождая при этом квалифицированную рабочую силу для выполнения других задач».

Решение также обеспечивает комплексный анализ данных, обрабатываемых в режиме реального времени. Отчеты в цифровой форме позволяют отслеживать данные, что требуется в некоторых отраслях, а также позволяют заказчикам адаптировать свои процессы, чтобы предотвратить сбои и повысить качество и производительность. Все оборудование включено в программный пакет RobotStudio Sidio Planner Power Pack от ABB для простого и интуитивно понятного программирования, что позволяет пользователям быстро освоить 3DQI.