«Ростех» оборудовал новейший боевой корабль полимерным укрытием для радиолокационного оборудования

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации «Ростех» разработало и установило укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата «Адмирал флота Касатонов». Специальная конструкция защищает оборудование от климатических воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы.

Новый фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота 21 июля 2020 г. в канун Дня Военно-морского флота и предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и перепады температур.

Укрытие сохраняет уверенный прием и передачу сигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет.

Для фрегата «Адмирал флота Касатонов» ОНПП «Технология» также выпустило и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. 26 июля 2020 г. судно приняло участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге вместе с однотипным головным фрегатом «Адмирал Горшков» и корветами типа «Стерегущий». Радиолокационные станции этих морских судов также защищены композитными укрытиями производства ОНПП «Технология».