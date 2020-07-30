Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Ростех» оборудовал новейший боевой корабль полимерным укрытием для радиолокационного оборудования

Интеграция Внедрения Техника
, Текст: Эльяс Касми

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации «Ростех» разработало и установило укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата «Адмирал флота Касатонов». Специальная конструкция защищает оборудование от климатических воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы.

Новый фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота 21 июля 2020 г. в канун Дня Военно-морского флота и предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и перепады температур.

Укрытие сохраняет уверенный прием и передачу сигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет.

Для фрегата «Адмирал флота Касатонов» ОНПП «Технология» также выпустило и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. 26 июля 2020 г. судно приняло участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге вместе с однотипным головным фрегатом «Адмирал Горшков» и корветами типа «Стерегущий». Радиолокационные станции этих морских судов также защищены композитными укрытиями производства ОНПП «Технология».



Другие материалы рубрики

Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете

У «Ангстрем-Т» отобрали два завода

В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации

МВД строит собственную медицинскую ИТ-систему на «Эльбрусах» и российском ПО

Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу»

Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live