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«Ростех» подключит ФМБА России к ЕГИСЗ

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, Текст: Эльяс Касми

«Ростех» и Федеральное медико-биологическое агентство заключили соглашение о построении единого цифрового контура ФМБА России на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Осуществлением проекта займется Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Госкорпорацию «Ростех»).

Заключенное соглашение предполагает интеграцию ФМБА в существующую систему ЕГИСЗ и трансферт разработанных и апробированных отечественных решений и технологий цифрового здравоохранения.

«ФМБА является одним из ключевых участников борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом агентство до сих пор не входит в единый цифровой контур. В рамках консолидации всех медицинских систем, необходимо интегрировать ФМБА в ЕГИСЗ. Мы имеем успешный опыт сотрудничества с агентством в рамках медицинского обеспечения объектов Корпорации. Мы планируем полностью интегрировать ФМБА в ЕГИСЗ в максимально сжатые сроки, а также будем в будущем поддерживать ФМБА в развитии цифровых технологий», – сообщил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

ФМБА занимается медицинским обеспечением объектов стратегической важности, разработками и исследованиями в секторе биологической безопасности. В связи с этим агентству необходимо быть частью единого цифрового контура здравоохранения.

«Пандемия COVID-19 показала, насколько важна четкая отлаженность всех процессов в сфере здравоохранения. Зачастую речь идет о формировании единой методологической базы и доступа к общим статистическим данным при выявлении типа заболевания и формировании клинических рекомендаций. В связи с этим после интеграции агентства в единый цифровой контур повысится эффективность борьбы с различными заболеваниями», – заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Подключением ФМБА к ЕГИСЗ будет заниматься дочерняя структура «Ростеха» – Национальный центр информатизации. НЦИ обладает экспертизой в сфере обеспечения информационного взаимодействия медицинских информационных систем органов исполнительной власти и медицинских организаций. Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства России от 26 декабря 2019 г. № 3203-р компания назначена единственным поставщиком услуг по интеграции в ЕГИСЗ.



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