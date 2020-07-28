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Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru

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, Текст: Владимир Бахур

«Онланта» совместно с ИТ-холдингом TalentTech обеспечит защиту персональных данных в приложении для рекрутинга potok.io.

«Онланта» оказывает сервис резервного копирования данных и комплекс сертифицированных средств защиты информации (СЗИ) для обеспечения защиты персональных данных.

СЗИ предоставляются и устанавливаются как на виртуальные серверы в облаке, так и на автоматизированные рабочие места сотрудников «Севергрупп ТТ», работающих с системой персональных данных.

Качество системы управления информационной безопасностью соответствуют стандарту ISO/IEC 27001:2013.

Potok – это современная облачная платформа, которая служит для автоматизации рекрутмента. Приложение позволяет поддерживать взаимодействие с соискателями, мгновенно получать отклики, хранить базу данных кандидатов в едином удобном окне, назначать встречи в режиме онлайн со смартфонов или планшетов.

«Приложение potok представляет собой бизнес-критичную систему с достаточно сложной архитектурой, высокими требованиями к непрерывности и скорости функционирования, а также - безопасности. Проектная команда «Онланты» разработала и внедрила решение, которое стабильно обеспечивает необходимый уровень защищенности, а также удовлетворяет требованиям и задачам бизнеса. Это позволило коллегам из «Сервергрупп ТТ» свести к минимуму риски и трудозатраты по проекту, а также оптимизировать вложения», – сказал Олег Коновалов, директор по инновационному развитию компании «Онланта».

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