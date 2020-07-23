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Перевозка леса под контролем: дорожные камеры «Ростелекома» в Прикамье отслеживают перемещение древесины

Безопасность Интеграция Техника
, Текст: Эльяс Касми

«Ростелеком» расширил систему фотовидеофиксации на дорогах Прикамья и внедрил новый функционал, основанный на видеоаналитике. Новые интеллектуальные решения умеют распознавать тип транспортного средства и вид груза, в частности, круглые лесоматериалы. 11 видеокомплексов установлено на дорогах региона вблизи лесных массивов. Специальное программное обеспечение для видеоаналитики позволяет с точностью до 90% распознавать кругляк, перевозимый открытым способом на автотранспорте.

Лесные ресурсы в Пермском крае занимают 71,5% территории. Цифровой автоматический контроль позволяет фиксировать деятельность «черных» лесорубов и перевозчиков, снизить незаконную вырубку и транспортировку древесины. Данные с камер оперативно передаются в ГИБДД и ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», где специалисты контролируют законность каждого рейса лесовозов. Система дает возможность в оперативном порядке проверить легальность перемещения леса-кругляка.

«“Ростелеком” последовательно развивает систему фотовидеофиксации нарушений на дорогах Пермского края, дополняя ее функциями видеоаналитики. Камеры для контроля перемещения древесины установлены в возможных и официально разрешенных местах вырубки леса. Оборудование установлено на оптимальной высоте для отслеживания передвижения именно лесовозов. А угол обзора камер в 30–60 градусов позволяет с высокой точностью определять тип груза», — отметил директор Пермского филиала «Ростелекома» Петр Козловский.

Работы по внедрению и развитию системы фотовидеофиксации в Прикамье соответствуют целям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ведутся совместно с Министерством транспорта Пермского края и региональным «Центром безопасности дорожного движения».

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