Dentsu оценила уровень доверия к компаниям в вопросах data privacy

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network представила результаты второй части ежегодного глобального исследования цифровой экономики и ее влияния на общество Digital Society Index 2020. Эксперты выяснили, как люди по всему миру относятся к использованию персональных данных и оценивают уровень своей уязвимости в цифровой среде. Опрос проводился в марте-апреле 2020 года среди 32 тысяч человек в 22 странах, включая Россию.

Результаты опубликованной ранее первой части Digital Society Index 2020 показали, что на фоне COVID-19 люди начали активнее взаимодействовать с технологиями, пандемия ускорила цифровую революцию. Однако рост онлайн-активности привел и к увеличению цифрового следа человека. Стали ли пользователи чувствовать себя более уязвимыми?

Ключевые выводы Digital Society Index 2020 парадоксальны: люди не уверены в добросовестности использования их персональных данных, но все чаще делятся ими, больше и активнее используя цифровые сервисы.

Меньше половины опрошенных в мире (и только 19% в России – самый низкий показатель на опрошенных рынках) верят, что компании защищают конфиденциальность их персональных данных. 8 из 10 потребителей как на глобальном уровне, так и в нашей стране, готовы отказаться от услуг компании, если узнают, что их персональные данные были использованы неэтично.

Большинство пользователей не хотят делиться персональными данными, но все равно делают это (часто не отдавая себе отчета). Только малая часть людей считает, что бизнесу приемлемо использовать все разнообразие персональных данных для улучшения своих продуктов и сервисов. При этом на использование даже самой базовой информации, такой как адрес электронной почты, согласны 45% в мире и 44% в России. Данными о просмотренных интернет-страницах готовы делиться 21% потребителей на глобальном уровне, информацией из профилей социальных сетей – 17%.

Интересно, что россияне более открыты в предоставлении доступа к истории браузера (25%). В то же время социальные сети воспринимаются ими как более приватное пространство – отдавать эти данные сторонним организациям хотят только 13%.

Люди требуют, чтобы компании в явном виде запрашивали у них разрешение на использование персональных данных, однако практически не читают пользовательские соглашения. Две трети респондентов в мире (58% в России) считают важным, чтобы организации получали явное согласие на применение персональных данных для поддержки научных исследований и социально значимых разработок.

Потребители ожидают персонализацию в продуктах и услугах, но к персонализированной рекламе настроены более осторожно. За последний год от получения персонализированных рекламных объявлений отказались треть респондентов и в мире, и в России. Четверть опрошенных на глобальном уроне (33% в нашей стране), как и в прошлом году, сказали, что установили блокировщик рекламы.

Сегодня пользователи стремятся вернуть себе цифровой контроль, но верят, что в перспективе преимущества digital-сервисов, вероятнее всего, перевесят возможные риски.

По мере роста использования цифровых продуктов, например, для работы и диагностики здоровья, объем персональных данных продолжит увеличиваться, вызывая опасения относительно прав и возможностей по их защите.

Несмотря на то, что потребители обеспокоены этической стороной использования новых технологий (например, распознавание лиц), почти половина респондентов в мире (52% в России) готовы оплачивать продукты и услуги, используя системы Face-ID или Touch-ID.

«Пандемия и карантинные меры развернули мир в сторону digital. Это повлекло за собой более пристальное внимание к вопросу добросовестности использования персональных данных. Стремление к цифровому контролю в качестве реакции на потенциальную уязвимость будет только расти. Чем больше мы будем использовать технологии, чтобы следить за здоровьем, работать, быть на связи с близкими и развлекаться, тем быстрее будет расти объем шеринга персональных данных. Однако мы остаемся оптимистами: несмотря на общий уровень обеспокоенности, потребители ценят роль и вклад технологий в улучшение качества жизни и решение социальных проблем», – сказала Наталья Кузьмина, директор по развитию продуктов подразделения Research and development (R&D).