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«Сибур» запустил онлайн-аккредитацию поставщиков на площадке B2B-Center

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сибур» запустил онлайн-аккредитацию поставщиков на площадке B2B-Center. Пройти аккредитацию могут любые компании подходящего профиля. Процесс для них полностью оцифрован – заполнение анкеты и предоставление необходимых подтверждающих документов теперь происходит в упрощенном виде. При этом площадка автоматически уведомляет участников о необходимости обновить документы, если срок их действия истек.

«Модуль квалификации оптимизирует трудозатраты обеих сторон и значительно упрощает процедуру, - сказала Инна Панкина, руководитель тендерной практики «Сибура». - Наши сотрудники могут гибко настраивать аккредитацию под специфику каждой категории закупок и указывать различные критерии, варианты ответов и значимость показателей. В результате мы автоматически получаем свод ответов и предварительную оценку претендентов».

В ходе аккредитации «Сибур» проверяет финансовую устойчивость поставщика, прозрачность ценообразования, релевантность опыта работы, репутацию на рынке, а также оценивает обеспеченность профессиональными кадрами и материально-техническими ресурсами. Для компании также важно неукоснительное соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. В тех сферах, где это требует законодательство, «Сибур» проверяет наличие обязательных лицензий и допусков.

Поставщики, которые успешно прошли проверку, получают статус «квалифицированного партнера» на длительный срок - от 1 года до 3 лет. Это открывает компаниям доступ к участию в конкурентных закупках «Сибура».

На B2B-Center уже прошла аккредитация подрядчиков «Сибура» в сфере таможенного оформления – онлайн-заявки подали более 20 участников. В планах – запуск квалификации в категориях «Ремонтные работы для предприятий холдинга».



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