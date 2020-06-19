ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Москве

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) оптимизирует работу медицинских учреждений и врачей лучевой диагностики с помощью интеллектуальных речевых технологий.

В основе решения — Voice2med, продукт на основе искусственного интеллекта, созданный группой ЦРТ «с нуля». Voice2med позволяет надиктовывать информацию для карт, протоколов и других документов через специальный микрофон. Система распознает все медицинские термины и выражения, а качество распознавания речи составляет 97-98%. Во время проведения исследования врач надиктовывает текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в состав заполняемого протокола в медицинскую информационную систему. Решение позволяет избавить медицинских работников от рутины, сфокусироваться на исследовании.

Пилотный проект по внедрению голосового ввода заключений проводился в плотном взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы изучена инфраструктура, определено оптимальное развертывание системы. Департамент здравоохранения Москвы провел серьезную методическую работу, что позволило обеспечить полноценный цикл обучения медицинского персонала в специализированных учебных классах. По результатам масштабного пилотного проекта группа ЦРТ учла накопленный опыт, осуществила доработку решения, в результате качество распознавания речи достигло наивысшего значения.

«Эту технологию можно начать закладывать в обучение нынешних врачей-ординаторов, чтобы с самого начала уже привыкали, что можно просто взять и надиктовать текст протокола заключения. Подготовка к этому с самых азов профессии – один из критериев того, что инструмент будет востребован, им будут пользоваться. Соответственно, тогда он начнет масштабироваться. Я думаю, это еще больше поспособствует тому, что сейчас уже начало происходить – стандартизация медицинской документации, освобождение врача и времени на более детальное изучение диагностических изображений, оптимизация работы врача, сокращение времени подготовки протоколов исследований. У специалистов появится больше времени для анализа диагностических изображений и медицинских документов пациентов», – отметил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

«Сегодня, когда медицина испытывает колоссальную нагрузку, на помощь приходят современные технологии и продукты на основе искусственного интеллекта, и Voice2med — один из них. Решение позволяет избавить медицинских работников от рутины, экономить более 20% времени на заполнении протоколов, улучшить их качество, а главное — сфокусироваться на исследовании. Особенность проекта — плотное взаимодействие с Департаментом информационных технологий, в процессе которого, на развитой ИТ-инфраструктуре и с помощью готового централизованного комплекса удалось качественно протестировать и интегрировать решение. Кроме того, неоценимую методологическую поддержку в проекте оказал Департамент здравоохранения Москвы, обеспечив качественное обучение медицинского персонала на высоком уровне. Надеемся развивать наши проекты в целях обеспечения нового уровня качества обслуживания и адекватной технологической поддержки медицины — одной из ключевых отраслей», — отметил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

Наибольшая эффективность в использовании голосового ввода достигается при описании исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографий и цифровой рентгенографии, отмечают в ЦРТ. Это связано с тем, что короткие шаблоны протоколов флюорографии и маммографии быстрее заполняются несколькими кликами мыши. В центре диагностики и телемедицинских технологий отмечают, что внедрение системы голосового заполнения медицинских протоколов может стать эффективным инструментом не только для врачей-рентгенологов, но и для хирургов, эндоскопистов и врачей судебной медицины, а в перспективе также для терапевтов и невропатологов.