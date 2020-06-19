«Глобус» запустил новые инструменты для бизнеса в российских магазинах

CSI объявила о том, что за один международная торговая сеть «Глобус» заменила в российских магазинах фронт-офисную систему для управления 1605 кассами трёх типов, а также запустила новые программные решения и оборудование для автоматизации других процессов.

Российское кассовое решение легко обновляется, поддерживает все изменения законодательства. Ритейлер усовершенствовал управление рекламными акциями, снизил издержки и получил новые инструменты для развития бизнеса.

Многие бизнес-процессы в сети «Глобус» уникальны, по сравнению с аналогичными в других торговых сетях. Ритейлер использовал зарубежное кассовое решение, максимально адаптированное под его процессы и их оптимизацию. Система устраивала по скорости и качеству, однако возникла перспектива столкнуться с серьезными ограничениями при дальнейшем развитии продукта и аппаратной части.

С новым решением для автоматизации фронт-офиса «Глобус» хотел получить современные инструменты для бизнеса, управлять всеми типами касс от одного ядра, снизить стоимость владения.

Меньше чем за год ритейлер запустил в российских магазинах решения компании CSI: Set Retail 10 для управления классическими кассами, операционным днём и программой лояльности, Set Touch – для работы с сенсорными POS-терминалами, Set SCO – для касс самообслуживания, станций оплаты и терминалов самосканирования Scan&Go. В результате 1605 касс торговой сети работают стабильно и быстро, всеми типами POS-терминалов эффективно управляет единое программное ядро.

Ритейлер начал использовать скидочные механики Set Retail. Сенсорные кассы с большим экраном покупателя позволяют показывать клиенту состав чека и оплат, данные карты лояльности. «Глобус» в каждом обновлении получает новые инструменты для снижения издержек, роста прибыли и повышения лояльности покупателей – CSI развивает Set Retail вместе с рынком и предоставляет их бесплатно.

Ритейлер использует множество внутренних систем: CRM, BI, интернет-магазин, систему видеонаблюдения. Для стабильной и быстрой передачи данных между ними и решениями CSI «Глобус» установил интеграционный модуль Set ESB. Также ритейлер запустил сервис для учёта маркированного алкоголя Set Mark, решение для управления заказами покупателей Set Kit, полностью готов к торговле маркированной обувью.

В 11 гипермаркетах «Глобус» специалисты CSI заменили кассовое оборудование на сенсорные кассы FEC 9635CR — 327 новых POS-терминалов установлено на кассовой линии, в зоне ресторанов и торговом зале. Кассы FEC выдерживают высокие нагрузки, устойчивы к перепадам температур, каплям воды или жира на дисплее, а PCAP-экран одинаково чувствителен к прикосновениям в перчатках и без них, что особенно актуально для ресторана и отделов с весовыми товарами в гипермаркетах «Глобус».

Татьяна Войцик, начальник отдела кассовых систем и процессов сети «Глобус», сказала: «Объём работ был очень большим, команде CSI нужно было глубоко изучить наши бизнес-процессы, поэтому мы тесно взаимодействовали на каждом этапе. В проекте было задействовано множество сотрудников как с нашей стороны, так и от ИТ-подрядчика. Только благодаря слаженной работе мы смогли достичь всех поставленных целей и вовремя запустить новые решения. Так, тираж решений на все кассы и магазины с заменой оборудования в 7 гипермаркетах занял всего 4 месяца».

Сервисная служба CSI поддерживает программные решения, оборудование на классической кассовой линии и на острове самообслуживания, решение Scan&Go и прайс-чекеры в магазинах «Глобус». Вместе с ИТ-подрядчиком ритейлер развивает новые решения для бизнеса.