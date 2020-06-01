«Рокор» вложит более 150 млн рублей в новое производство синтетических сапфиров

Предприятие по производству изделий из синтетического корунда, компания «Рокор», приступит к строительству завода по производству синтетических сапфиров на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» в 2020 г., сообщил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

Синтетические сапфиры необходимы для создания светодиодов, лазерных систем, часовых стекол, а также экранов мобильных телефонов.

«Производство появится на территории технополиса к 2023 г., на нем будет создано порядка 50 рабочих мест. Общая площадь завода составит четыре тысячи квадратных метров», – отметил Геннадий Дегтев.

Компания «Рокор» стала резидентом особой экономической зоны в феврале 2019 г. Преференции резидента особой экономической зоны позволяют компаниям оптимизировать бюджет и перенаправить ресурсы на развитие новых проектов и привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных, благодаря конкурентной заработной плате.

Локализация на территории ОЭЗ «Технополис Москва» даст компании ряд конкурентных преимуществ, считает генеральный директор компании «Рокор» Игорь Алябьев.

«Реализация проекта на территории "Технополиса Москва" позволит модернизировать производство продукции из синтетического корунда, а также запустить новую высокотехнологичную продуктовую линейку», – отметил Альябьев.