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Число групповых видеозвонков через «Битрикс24» с начала самоизоляции выросло в 18,5 раз

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Аналитики «Битрикс24» сравнили активность своих клиентов с 30 марта по 12 апреля с «докарантинным» периодом — со 2 по 16 февраля. Самый большой рост показали видеозвонки. Количество групповых видеозвонков от 3 человек увеличилось в 18,5 раз.

Сильно выросло количество аудио- и видеозвонков через мобильное приложение. Эта метрика увеличилась на 262%.

Остальные инструменты, которые показали рост: центр продаж: +124% (инструмент для оформления продаж прямо в чате с клиентом); база знаний: +72% (функция помогает оформить рабочую информацию в интерактивные статьи); конструктор интернет-магазинов: +63% (с помощью конструктора можно без помощи разработчиков создать простой интернет-магазин); CRM-маркетинг: +42% (позволяет системно работать с клиентской базой: сегментировать покупателей, создавать рассылки через почту и соцсети, запускать таргетированную рекламу); конструктор сайтов: +26% (помогает создать простой сайт без помощи разработчиков); рабочее время: +17% (тайм-трекер для учета «чистого» рабочего время сотрудников); открытые линии: +15% (инструмент собирает сообщения из всех соцсетей и мессенджеров в «Битрикс24». А потом распределяет их по очереди и маршрутизирует между сотрудниками в режиме реального времени).

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «С конца марта большинство российских компаний вынуждены работать дистанционно. Бизнесу нужны инструменты, которые помогут общаться, фиксировать регламенты, быстро запускать интернет-проекты. Всё это есть в нашем продукте».

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