Kingston Technology начала поставки SSD 7,68 ТБ для дата-центров

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки твердотельных накопителей для ЦОД DC500R и DC450R с интерфейсом SATA ёмкостью 7,68 ТБ.

NVMe-накопитель форм-фактора U.2 — DC1000M — аналогичной ёмкости появится на рынке в июне этого года. Все новые SSD обеспечивают ЦОД прирост пространства для хранения данных, соответствуют строгим требованиям к QoS (качество обслуживания), включая предсказуемое число операций ввода/вывода и малое время ожидания, и подходят для организаций, ориентированных на использование NVMe и/или SATA-накопителей.

Новые твердотельные накопители Kingston для дата-центров ёмкостью 7,68 ТБ:

DC500R: SSD с сертификатом VMware Ready, созданный для работы в средах с большим количеством операций чтения, включая веб-сервера, инфраструктуру виртуальных рабочих столов, операционные базы данных и системы аналитики в реальном времени.

Благодаря отличным показателям числа операций ввода/вывода и задержки дата-центры могут быть уверены в высокой производительности как серверных приложений, так и пользовательского интерфейса на конечных устройствах.

DC450R: Специализированный набор функций для приложений с большим количеством операций чтения; подходит для ЦОД, которые стремятся сэкономить средства, отказавшись от более дорогих за счёт высокой скорости записи твердотельных накопителей. Создан для сетей доставки контента, систем граничных вычислений и широкого спектра архитектур программно-определяемых хранилищ данных.

DC1000M: Форм-фактор U.2 (2,5 дюйма) с поддержкой «горячей» замены; полная совместимость с современными серверами и хранилищами данных на базе интерфейсов PCIe и U.2.

Набор функций корпоративного уровня, включая сквозное резервирование тракта, защиту от отказов системы питания, а также отслеживание показателей телеметрии, чтобы обеспечить максимальную надёжность хранения данных.

Три новых SSD пополнят обширную линейку решений Kingston корпоративного уровня для дата-центров, в которую уже входят загрузочный NVMe-накопитель DC1000B, модель DC500M с интерфейсом SATA для смешанных рабочих нагрузок и модули памяти Server Premier.

«Выпуск новых моделей повышенной ёмкости для дата-центров позволит организациям нарастить свои возможности по хранению данных без увеличения серверных, что особенно важно в условиях постоянного роста интереса клиентов к облачным вычислениям, — отметил Кит Шимменти (Keith Schimmenti), руководитель направления корпоративных SSD в Kingston. — Мы продолжаем развивать и обновлять линейку решений для дата-центров, чтобы помочь корпоративным клиентам всех уровней, от обычных ЦОД до гипермасштабируемых, максимально снизить показатель TCO (совокупной стоимости владения)».

Твердотельные накопители DC500R, DC450R и DC1000M защищены ограниченной пятилетней гарантией с бесплатной технической поддержкой и легендарной надёжностью продукции Kingston.